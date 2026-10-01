Заяви очільника Кремля передають російські пропагандистські медіа.

Що сказав Путін про можливість припинення вогню?

Президент Росії висловив обурення поточними дипломатичними ініціативами щодо припинення вогню. Він заявив, що подібний обмін умовами є некоректним і не відповідає інтересам Москви.

Путін зазначив, що обговорення компромісів у такому форматі не має підґрунтя для реальних домовленостей.

На його думку, пропозиція зупинити атаки на кораблі не може бути пов'язана з безпекою російського енергетичного сектору.

Це абсолютно безглузді пропозиції, які нам намагаються пропонувати,

– висловився російський диктатор.

Він також поскаржився на введені проти Росії санкції, які, вочевидь, усе ж таки помітно б'ють по економіці країни-терористки.

Що відомо про ситуацію?

Російські нафтопереробні заводи регулярно зазнають системних ударів, що суттєво впливають на експортний потенціал та внутрішній ринок пального в Росії. Водночас судноплавство в регіоні залишається під постійною напругою через дії російських військових сил.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна та партнери розглядають три формати часткового припинення вогню: щодо енергетики, експорту зерна та безпеки судноплавства.

Київ готовий долучитися до домовленостей про взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах, а також розширити домовленості щодо безпеки в Чорному морі.

До енергетичного перемир'я між Україною та Росією раніше закликали, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон і держсекретар США Марко Рубіо.