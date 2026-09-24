Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

Які варіанти перемир'я обговорюються?

Потенційні домовленості про часткове припинення вогню передбачають розширені гарантії безпеки в акваторії.

Тимчасовий спокій на морі у межах таких обговорень може охопити не лише транспортування зерна, а й логістику металургії та енергетичних ресурсів.

Зацікавлені обидві сторони. Дай Бог, вийде. Я бачу в цьому можливості,

– сказав президент України.

Володимир Зеленський також розповів, що вже детально проговорив ці варіанти з керівниками Єгипту, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Індії.

За його словами, ці держави вкрай зацікавлені у забезпеченні тривалого спокою на морських шляхах.

Слід зауважити, що світові лідери закликають Росію та Україну укласти енергетичне перемир'я. Зокрема, про це заявляли президент Франції Еммануель Макрон і держсекретар США Марко Рубіо.

При цьому, під час свого виступу на полях Генасамблеї ООН Зеленський зазначив, що на Україну чекає важка зима. "Але у відповідь у нас не буде іншого вибору, крім як зробити її болісною і для Росії", – сказав глава держави.