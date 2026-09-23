24 Канал збирає головні заяви українського лідера, що прозвучали у США.
Про що заявив Зеленський?
Ця зима може бути дуже суворою для нас, але у відповідь у нас не буде іншого вибору, крім як зробити її болісною і для Росії, Зеленський заявив, що чим довше Путін буде вести війну, то більше зла він залишить по собі у цьому світі. До того ж російський диктатор хоче захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші міста України, Лідер Росії, "нульовий пацієнт" – людина, з якої почалася ця війна і поширилася світом, перетворившись на найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, – неминуче покине цей світ. Зеленський заявив, що на початку війни Росія не могла передбачити, що українські далекобійні безпілотники зможуть діставати до її військових підприємств у Сибіру. Жоден російський посадовець навіть не уявляв, що "генерал Зима", який століттями воював на боці Росії, одного дня змінить сторону й підтримає тих, хто захищається від неї. Ми зробимо так, щоб це сталося цієї зими, якщо Росія й далі атакуватиме нашу енергосистему та системи опалення. Зеленський заявив, що за 8 місяців Росія запустила по Україні понад 2,1 тисячі ракет і 63 тисячі дронів. Серед ракет близько 950 були балістичними. За словами президента, Україна вже випробувала чотири реактивні дрони-перехоплювачі. Сьогодні, навіть найбагатші країни світу не можуть знайти достатню кількість ракет перехоплення – поточного виробництва просто недостатньо. І навіть ті, хто роками накопичував запаси ракет перехоплення, вже використали значну їх частину. Зеленський стверджує, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив свої війська до Росії, щоб посилити слабкі місця російської армії. За його словами, північнокорейські військові також зазнали втрат. Президент додав, що у Пхеньяні навіть проводили трансляцію з вшануванням загиблих військових. Зеленський назвав це "безумством". Чому корейці мають віддавати свої життя у війні проти України? Кім Чен Ин використовує їх як валюту й отримує щось натомість. А сусіди Північної Кореї та країни Азії, ймовірно, вже помітили вдосконалені балістичні ракети та значно розширені можливості Пхеньяна у сфері безпілотників. Попри значні втрати, за словами Зеленського, Росія змогла захопити трохи більше ніж тисячу квадратних кілометрів української землі. Сили оборони вже звільнили значну частину цієї території. Росія — це країна, яка й без українських територій має 17 мільйонів квадратних кілометрів власної землі. Щоб захопити ще одну тисячу квадратних кілометрів, Путін "витратив" по 248 людей на кожен кілометр. Зеленський заявив, що за останні вісім місяців Росія втратила 248 тисяч людей. Україна має відеопідтвердження кожного. "Це божевілля. Але вони все одно йдуть туди помирати, бо саме цього хоче Путін", – наголосив він. У світі є 21 країна, чиє населення менше, ніж кількість російських солдатів, які загинули за останні вісім місяців, Володимир Зеленський розпочав свій виступ на 81-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Я не знаю нікого, хто відкрито підтримував би цю війну, окрім одного чоловіка,
– сказав Зеленський.
Про Володимира Путіна
Про удари по Росії
Про атаки Росії по Україні
Про співпрацю Росії з КНДР
Про втрати Росії
– додав президент.
– заявив він.
Ця зима може бути дуже суворою для нас, але у відповідь у нас не буде іншого вибору, крім як зробити її болісною і для Росії,
Зеленський заявив, що чим довше Путін буде вести війну, то більше зла він залишить по собі у цьому світі.
До того ж російський диктатор хоче захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші міста України,
Лідер Росії, "нульовий пацієнт" – людина, з якої почалася ця війна і поширилася світом, перетворившись на найбільшу війну в Європі з часів Другої світової, – неминуче покине цей світ.
Зеленський заявив, що на початку війни Росія не могла передбачити, що українські далекобійні безпілотники зможуть діставати до її військових підприємств у Сибіру.
Жоден російський посадовець навіть не уявляв, що "генерал Зима", який століттями воював на боці Росії, одного дня змінить сторону й підтримає тих, хто захищається від неї. Ми зробимо так, щоб це сталося цієї зими, якщо Росія й далі атакуватиме нашу енергосистему та системи опалення.
Зеленський заявив, що за 8 місяців Росія запустила по Україні понад 2,1 тисячі ракет і 63 тисячі дронів. Серед ракет близько 950 були балістичними.
За словами президента, Україна вже випробувала чотири реактивні дрони-перехоплювачі.
Сьогодні, навіть найбагатші країни світу не можуть знайти достатню кількість ракет перехоплення – поточного виробництва просто недостатньо. І навіть ті, хто роками накопичував запаси ракет перехоплення, вже використали значну їх частину.
Зеленський стверджує, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив свої війська до Росії, щоб посилити слабкі місця російської армії. За його словами, північнокорейські військові також зазнали втрат.
Президент додав, що у Пхеньяні навіть проводили трансляцію з вшануванням загиблих військових. Зеленський назвав це "безумством".
Чому корейці мають віддавати свої життя у війні проти України? Кім Чен Ин використовує їх як валюту й отримує щось натомість. А сусіди Північної Кореї та країни Азії, ймовірно, вже помітили вдосконалені балістичні ракети та значно розширені можливості Пхеньяна у сфері безпілотників.
Попри значні втрати, за словами Зеленського, Росія змогла захопити трохи більше ніж тисячу квадратних кілометрів української землі. Сили оборони вже звільнили значну частину цієї території.
Росія — це країна, яка й без українських територій має 17 мільйонів квадратних кілометрів власної землі. Щоб захопити ще одну тисячу квадратних кілометрів, Путін "витратив" по 248 людей на кожен кілометр.
Зеленський заявив, що за останні вісім місяців Росія втратила 248 тисяч людей. Україна має відеопідтвердження кожного.
"Це божевілля. Але вони все одно йдуть туди помирати, бо саме цього хоче Путін", – наголосив він.
У світі є 21 країна, чиє населення менше, ніж кількість російських солдатів, які загинули за останні вісім місяців,
Володимир Зеленський розпочав свій виступ на 81-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Я не знаю нікого, хто відкрито підтримував би цю війну, окрім одного чоловіка,