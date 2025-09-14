После приглашения Владимира Путина на Аляску Дональдом Трампом, российский диктатор резко активизировал атаки на Украину. Кроме этого, Теплый прием в Китае и отсутствие жесткой реакции США подтолкнули Путина к ускорению усилий по подавлению Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Что в WP пишут о стратегии российского диктатора?

Эксперты и бывшие западные чиновники отмечают, что теплый прием в Китае и отсутствие жесткой реакции США подтолкнули Путина к ускорению усилий по подавлению Украины и расколу некогда крепкого трансатлантического альянса.

Аналитики подчеркнули, что последним знаком трансатлантических противоречий стали заявления Трампа, который преуменьшил значение вторжения российских дронов в Польшу. Трамп заявил, что около 20 российских дронов, которые нарушили воздушное пространство, могли быть ошибкой. В то же время европейские лидеры назвали это преднамеренной проверкой обороны и единства НАТО.

После саммита на Аляске Путин ведет себя так, будто получил полную свободу действий. Он игнорирует любые разговоры о прекращении огня, расширяет военные операции и пользуется политической поддержкой своих друзей – Си Цзиньпина, Нарендры Моди и Ким Чен Ына,

– говорит бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Бывший глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис заметил, что Путин делает ставку на слабость Европы, равнодушие Америки и постоянно давит ради своих целей, которые выходят далеко за пределы Украины. Об этом свидетельствуют агрессивные действия против Польши. "Его намерения идут дальше, вопрос только – где он остановится", – резюмировал политик.

Со времени саммита на Аляске Россия нанесла удар по американскому заводу в западной Украине, по офисам Еврокомиссии и Британского совета в Киеве, по операции по разминированию Датского совета по делам беженцев (погибли два человека), а также осуществила дроновое вторжение в польское воздушное пространство. В издании отметили, что таким образом Москва делает ставку на "кампанию наказания" и испытывает выдержку Запада.

Кремль убежден, что, усилив военное давление в ближайшие месяцы, сможет заставить Украину капитулировать,

– считают аналитики.

В то же время экономическое давление на Россию только растет. Война становится все дороже, а бюджетные доходы резко падают, расходы на армию растут. Опрос "Левада-центра" показал: 66% россиян выступают за переговоры, а лишь 27% – за продолжение войны.

Что известно об обострении напряжения в Европе?