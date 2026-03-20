Путин предлагает прекратить обмен развединформацией с Ираном при определенном условии, – Politico

Россия предложила сделку США по принципу "услуга за услугу". Кремль якобы может прекратить обмен разведданными с Ираном, если Вашингтон прекратит такую же помощь Украине.

Согласились ли США на предложение России? Как передает издание, Россия предложила не передавать Тегерану данные о расположении военных объектов США на Ближнем Востоке. В обмен на это Кремль хотел, чтобы Соединенные Штаты прекратили предоставлять Украине разведданные о России. Источники издания утверждают, что США отказались от идеи.