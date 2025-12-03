Путин пригрозил пойти войной на Европу: в НАТО отреагировали
- Марк Рютте заявил, что не будет реагировать на все высказывания Путина и смеялся над его военной одеждой.
- Швеция признала Россию реальной угрозой и планирует увеличить инвестиции в военную сферу.
Диктатор Путин 2 декабря выдал очередную порцию абсурдных заявлений и, кроме того, начал угрожать войной Европе. В НАТО уже отреагировали.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генсека НАТО Марка Рютте.
Как реагируют в Европе на новые угрозы Путина?
Рютте заявил, что не будет реагировать на все, что говорит Путин.
Кроме того, он посмеялся над диктатором, что тот одевает военную одежду.
Я не собираюсь реагировать на все, что говорит Путин. Мы видели его в военной форме, одетого как солдат на фронте. Хотя он не был на фронте. Позавчера (1 декабря – 24 Канал) это было достаточно далеко от фронта. Нет, я не буду реагировать на это все,
– сказал генсек.
Реакция Рютте на угрозы Путина: смотрите видео
А вот в Швеции заявили, что осознают, что Россия представляет реальную угрозу, которую нужно сдерживать. Особенно опасной она является для стран, которые граничат с ней.
"Мы знаем, – а особенно те из нас, кто живет вблизи России, – что они представляют реальную угрозу. Именно поэтому нам необходимо сдерживать их всеми возможными способами", – отметила министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенегард на полях заседания в штаб-квартире НАТО, передает "Европейская правда".
На фоне новых угроз Путина она отметила, что Швеции надо увеличивать инвестиции в военную сферу.
Последние заявления Путина
2 ноября Путин заявил, что если Европа начнет войну с Россией, то вскоре Москве "не с кем будет договариваться", и если европейцы начнут войну, то россияне готовы "прямо сейчас" действовать.
Кроме того, российский президент обвинил европейские страны в препятствовании достижения мира.
А 1 ноября Путин объявил о планах создать зону безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.