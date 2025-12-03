Путин пригрозил пойти войной на Европу: в НАТО отреагировали

Диктатор Путин 2 декабря выдал очередную порцию абсурдных заявлений и, кроме того, начал угрожать войной Европе. В НАТО уже отреагировали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генсека НАТО Марка Рютте.

Как реагируют в Европе на новые угрозы Путина?

Рютте заявил, что не будет реагировать на все, что говорит Путин.

Кроме того, он посмеялся над диктатором, что тот одевает военную одежду.

Я не собираюсь реагировать на все, что говорит Путин. Мы видели его в военной форме, одетого как солдат на фронте. Хотя он не был на фронте. Позавчера (1 декабря – 24 Канал) это было достаточно далеко от фронта. Нет, я не буду реагировать на это все,

– сказал генсек.

Реакция Рютте на угрозы Путина: смотрите видео

А вот в Швеции заявили, что осознают, что Россия представляет реальную угрозу, которую нужно сдерживать. Особенно опасной она является для стран, которые граничат с ней.

"Мы знаем, – а особенно те из нас, кто живет вблизи России, – что они представляют реальную угрозу. Именно поэтому нам необходимо сдерживать их всеми возможными способами", – отметила министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенегард на полях заседания в штаб-квартире НАТО, передает "Европейская правда".

На фоне новых угроз Путина она отметила, что Швеции надо увеличивать инвестиции в военную сферу.

