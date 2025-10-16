15 октября Путин встретился с президентом Сирии аш-Шараа. Тот впервые приехал в Москву после свержения режима Асада. Стороны были очень любезны, хотя когда-то россияне грозились уничтожить аш-Шараа.

Детали собрал 24 Канал.

Что говорил Путин президенту Сирии?

Судя по фото и заявлениям, встреча прошла очень тепло. Стороны улыбались и неустанно уверяли друг друга в дружбе.

Официальный сайт Кремля цитирует Путина так:

За это время отношения между Сирией и Россией всегда имели исключительно дружественный характер. У нас в России никогда в отношении Сирии не было каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда на протяжении всех этих десятилетий руководствовались одним – интересами сирийского народа.

Диктатор подчеркнул, что отношения между странами – особые, а связи – действительно глубокие. Мол, дипломатические отношения установили еще в 1944 году, "в самые тяжелые для России, для Советского Союза времена". А поддерживают их вот уже 80 лет.

Обратите внимание! Очень знаменательно, что Путин сказал сначала "Россия", а потом "СССР". Хотя никакой России в 1944 году не было. Таким образом он якобы ставит знак равенства между Россией и СССР. И игнорирует Российскую империю, наследницей которой Россия активно называла себя в 1990-е. На российской странице Википедии указано, что консульство Российской империи в Дамаске было открыто в 1893 году, а в 1944-м дипотношения просто относили. Но не установили. Путин сознательно проигнорировал этот момент.

По словам Путина, в вузах России сейчас учатся около 4 тысяч сирийцев, которые внесут свой вклад в сирийскую государственность. А "сотни, а может, тысячи людей связаны между собой узами брака, дружбы".

Выборы в Сирии диктатор назвал большим успехом.

Справка. В октябре 2025-го в Сирии состоялись первые парламентские выборы после свержения Асада. В Народное собрание избирали две трети депутатов – 140 из 210, в том числе 6 женщин. Остальные 70 назначил президент Ахмад аш-Шараа.

Путин дважды сказал, что очень рад приветствовать сирийскую делегацию в России.

В свою очередь аш-Шараа заявил, что они "смогли приехать и не устать" после серьезной поездки. Президент Сирии говорил, что самое главное сейчас для его страны – стабильность. Он пообещал, что попытается перезапустить комплекс отношений и познакомить мир с новой Сирией.

Важно, что Россия поддерживала режим Асада и воевала против тех, кто хотел свергнуть диктатора. Российские пилоты атаковали сирийцев химическим оружием и разрушали Алеппо. Тогда не только гибли люди, но и уничтожались памятники из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. ООН обвиняла Россию и власти Сирии в военных преступлениях и говорила о гуманитарной катастрофе.

Российское издание The Moscow Times напомнило, что аш-Шараа ранее имел псевдоним и возглавлял одну из ветвей "Аль-Каиды". В 2016 году российский МИД называл представителей группировки изуверами и обещал уничтожить их. А в 2020-м группу запретили в России как террористическую.

Зачем аш-Шараа приехал в Москву?