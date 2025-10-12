Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Zeit.

Читайте также Россия будет печатать деньги для Сирии: что с ними не так

Как Башар Асад живет в Москве?

Башар Асад вместе с семьей живет в одном из 300-метровых небоскребов в районе Москва-Сити. Как рассказала журналистам риелтор Наталья, семья Асада имеет около двадцати элитных квартир в этом комплексе.

В Die Zeit также подчеркнули, что сейчас Башар Асад как никогда зависит от своего покровителя – Владимира Путина.

Тот оказывал военную поддержку режиму Асада в сирийской гражданской войне, пока даже для него это бремя не стало слишком тяжелым. Когда в декабре 2024 года повстанческие войска под руководством нынешнего временного президента Ахмада аль-Шаараа продвинулись на Дамаск, российский лидер поспешно вывез Асада в Москву,

– говорится в материале.

Пока точно неизвестно, чем занимается семья Асадов в Москве.

По словам российского посла в Багдаде Эльбруса Кутрашева, который в апреле прошлого года давал интервью иракскому телеканалу, семья живет в условиях строгих ограничений. В частности, им запрещено участвовать в политической деятельности или выступать публично.

Если Асады будут придерживаться этих условий, они будут в безопасности в России, сказал Кутрашев: вопрос об их выдаче не стоит,

– добавляют в издании.

Журналистам также удалось пообщаться с одним из бывших высокопоставленных начальников армии Асада, который сбежал из страны и теперь скрывается под псевдонимом Х. Он рассказал, что до сих пор поддерживает контакт со многими бывшими офицерами, которые покинули Сирию после свержения режима в 2024 году.

По его словам, сейчас около 1,2 тысячи из них живут в России.

Собеседник издания также отметил, что младший брат Асада, Махер, постоянно живет в элитном отеле Four Seasons, регулярно напивается и курит кальян.

Между тем сам Башар Асад проводит часы за онлайн-видеоиграми.

Как Асад оказался в России?