Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Die Zeit.

Читайте також Росія буде друкувати гроші для Сирії: що з ними не так

Як Башар Асад живе в Москві?

Башар Асад разом з сім'єю живе в одному з 300-метрових хмарочосів у районі Москва-Сіті. Як розповіла журналістам рієлторка Наталя, родина Асада має близько двадцяти елітних квартир у цьому комплексі.

У Die Zeit також підкреслили, що нині Башар Асад як ніколи залежить від свого покровителя – Володимира Путіна.

Той надавав військову підтримку режиму Асада в сирійській громадянській війні, поки навіть для нього цей тягар не став занадто важким. Коли в грудні 2024 року повстанські війська під керівництвом нинішнього тимчасового президента Ахмада аль-Шаараа просунулися на Дамаск, російський лідер поспіхом вивіз Асада до Москви,

– йдеться в матеріалі.

Наразі достеменно невідомо, чим займається сім'я Асадів у Москві.

За словами російського посла в Багдаді Ельбруса Кутрашева, який торік у квітні давав інтерв'ю іракському телеканалу, родина живе в умовах суворих обмежень. Зокрема, їм заборонено брати участь у політичній діяльності чи виступати публічно.

Якщо Асади дотримуватимуться цих умов, вони будуть у безпеці в Росії, сказав Кутрашев: питання про їхню видачу не стоїть,

– додають у виданні.

Журналістам також вдалося поспілкуватися з одним із колишніх високопоставлених начальників армії Асада, який втік з країни й тепер ховається під псевдонімом Х. Він розповів, що й досі підтримує контакт із багатьма колишніми офіцерами, які залишили Сирію після повалення режиму у 2024 році.

За його словами, нині близько 1,2 тисячі з них мешкають у Росії.

Співрозмовник видання також зазначив, що молодший брат Асада, Махер, постійно живе в елітному готелі Four Seasons, регулярно напивається та курить кальян.

Тим часом сам Башар Асад проводить години за онлайн-відеоіграми.

Як Асад опинився в Росії?