Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Die Zeit.
Як Башар Асад живе в Москві?
Башар Асад разом з сім'єю живе в одному з 300-метрових хмарочосів у районі Москва-Сіті. Як розповіла журналістам рієлторка Наталя, родина Асада має близько двадцяти елітних квартир у цьому комплексі.
У Die Zeit також підкреслили, що нині Башар Асад як ніколи залежить від свого покровителя – Володимира Путіна.
Той надавав військову підтримку режиму Асада в сирійській громадянській війні, поки навіть для нього цей тягар не став занадто важким. Коли в грудні 2024 року повстанські війська під керівництвом нинішнього тимчасового президента Ахмада аль-Шаараа просунулися на Дамаск, російський лідер поспіхом вивіз Асада до Москви,
– йдеться в матеріалі.
Наразі достеменно невідомо, чим займається сім'я Асадів у Москві.
За словами російського посла в Багдаді Ельбруса Кутрашева, який торік у квітні давав інтерв'ю іракському телеканалу, родина живе в умовах суворих обмежень. Зокрема, їм заборонено брати участь у політичній діяльності чи виступати публічно.
Якщо Асади дотримуватимуться цих умов, вони будуть у безпеці в Росії, сказав Кутрашев: питання про їхню видачу не стоїть,
– додають у виданні.
Журналістам також вдалося поспілкуватися з одним із колишніх високопоставлених начальників армії Асада, який втік з країни й тепер ховається під псевдонімом Х. Він розповів, що й досі підтримує контакт із багатьма колишніми офіцерами, які залишили Сирію після повалення режиму у 2024 році.
За його словами, нині близько 1,2 тисячі з них мешкають у Росії.
Співрозмовник видання також зазначив, що молодший брат Асада, Махер, постійно живе в елітному готелі Four Seasons, регулярно напивається та курить кальян.
Тим часом сам Башар Асад проводить години за онлайн-відеоіграми.
Як Асад опинився в Росії?
8 грудня 2024 року сирійські повстанці оголосили про звільнення Дамаска: після цього президент країни Башар Асад покинув столицю.
Увечері того ж дня російські ЗМІ повідомили, що Асад прибув до Росії, де отримав притулок – це рішення ухвалене Володимиром Путіним.
У заяві, опублікованій від імені Асада в соцмережах канцелярії поваленого президента, йшлося, що його "від'їзд із Сирії не був запланований і стався не в останні години боїв, як стверджували деякі".