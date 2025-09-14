Российская агрессия все усиливается и сейчас не ограничивается атаками на Украину. Владимир Путин пытается всячески противостоять странам Запада и дерзко проверяет терпение НАТО, в частности запуская беспилотники в воздушное пространство Польши.

В среду, 10 сентября, россияне направили по меньшей мере 19 беспилотников в Польшу. Таким способом глава Кремля четко сигнализировал, что его конфликт с Западом продлится еще долго. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на материал Politico.

Чем грозит Западу кремлевская агрессия?

Как утверждает Politico, вместо того, чтобы идти на мирное соглашение с Украиной под влиянием Дональда Трампа, Путин сделал свою политическую судьбу зависимой от длительного конфликта с США и их союзниками.

Старший аналитик Центра новых евразийских стратегий в Лондоне Николай Петров считает, что российский диктатор не собирается прекращать агрессию против Европы и США.

Путин стал президентом войны,

– отметил он.

Став лидером в военное время, возвращение к роли мирного правителя означало бы для него снижение статуса. По мнению Петрова, Путин никогда не согласится на такие изменения.

Полномасштабное вторжение России в Украину приближается к своему четвертому году. Эксперты отмечают, что сейчас российский президент имеет наибольшие основания для оптимизма со времен начала агрессии, когда Кремль рассчитывал захватить Украину за считанные дни.

Заметьте! Ситуация на фронте остается сложной, несмотря на некоторые продвижения и локальные успехи с обеих сторон. Украинские силы часто сталкиваются с нехваткой вооружения и личного состава, что позволяет России постепенно продвигаться вглубь территории.

В то же время аналитики отмечают, что прогресс Москвы является медленным и требует огромных затрат. Российская армия положила около миллиона военных. Военные нужды в свою очередь постепенно уничтожают экономику страны-агрессора.

И все же, с политической точки зрения, завершение конфликта несет значительные риски.

Благодаря жесткому контролю Кремля над СМИ и интернетом, мирное соглашение можно было бы подать большинству россиян как победу. Однако это не является основной целью российского президента.

Николай Петров считает, что после уничтожения либеральной оппозиции в России наибольшую угрозу для власти Путина составляет небольшая, но влиятельная группа националистов. А им он обещал не просто триумф над Украиной, а победу над так называемым "коллективным Западом".

Среди ястребов в военно-политической элите существует стремление разрушить НАТО,

– рассказал российской службе DW Александр Баунов, бывший российский дипломат.

Он утверждает, что так российский диктатор настойчиво пытается доказать, что Североатлантический Альянс ничего не стоит.

Обратите внимание! Военные эксперты подчеркивают, что после встречи Путина с Трампом на Аляске 15 августа 2025 года Москва усилила свою гибридную кампанию против Европы. Это произошло вопреки тому, что американский президент позиционировал переговоры как саммит для достижения прекращения огня.

Что известно о вторжении российских дронов в воздушное пространство НАТО?