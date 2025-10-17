Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом 17 октября 2025 года. Одной из тем для разговора, вероятно, станет оружие, в частности предоставление Украине Tomahawk. Украинский президент может использовать определенные аргументы, чтобы убедить лидера США отправить нам эти ракеты.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, отметив, что частично от Зеленского зависит, получит ли Украина Tomahawk. То есть от способности украинского президента убедить Трампа, что это необходимо и выгодно, как бы ни развивались события.

Как Зеленский может убедить Трампа?

Ярослав Божко отметил, если Трамп действительно хочет встретиться с Путиным в Будапеште, то это никак не повредит передаче Украине Tomahawk. Более того, Зеленский может подчеркнуть, что это наоборот усилит переговорную позицию президента США.

Это не повредит миру, но создаст для Путина кнут, который в моменте можно использовать, если он будет нарушать сказанное. Поэтому в будущем будет меньше шансов на раздражение Трампа,

– сказал глава центра политических студий "Доктрина".

По его словам, это очень тонкая игра, где два политика восточной Европы убеждают Трампа принять решение в их пользу.

Если Трамп встретится в Будапеште с Путиным, то ему выгодно иметь как можно больше рычагов влияния на кремлевского диктатора, чтобы заставить его прекратить боевые действия на территории Украины.

Даже в этом случае ему (Трампу – 24 Канал) было бы рационально предоставить Украине Tomahawk или заявить о том, что они скоро будут предоставлены,

– добавил Ярослав Божко.

В таком случае Путин, вероятно, поймет, что ему стоит идти на серьезные уступки, а не просто испытывать готовность американцев поддерживать Украину.

Что известно о предоставлении Tomahawk Украине?