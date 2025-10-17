Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітись із Дональдом Трампом 17 жовтня 2025 року. Однією із тем для розмови, ймовірно, стане зброя, зокрема надання Україні Tomahawk. Український президент може використати певні аргументи, щоб переконати лідера США відправити нам ці ракети.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, зазначивши, що частково від Зеленського залежить, чи отримає Україна Tomahawk. Тобто від спроможності українського президента переконати Трампа, що це необхідно та вигідно, як би не розвивались події.

Як Зеленський може переконати Трампа?

Ярослав Божко зауважив, якщо Трамп дійсно хоче зустрітись із Путіним у Будапешті, то це ніяк не зашкодить переданню Україні Tomahawk. Ба більше, Зеленський може підкреслити, що це навпаки посилить перемовну позицію президента США.

Це не зашкодить миру, але створить для Путіна батіг, який в моменті можна використати, якщо він порушуватиме сказане. Тому у майбутньому буде менше шансів на роздратування Трампа,

– сказав голова центру політичних студій "Доктрина".

За його словами, це дуже тонка гра, де два політики східної Європи переконують Трампа прийняти рішення на їхню користь.

Якщо Трамп зустрінеться у Будапешті із Путіним, то йому вигідно мати якомога більше важелів впливу на кремлівського диктатора, щоб змусити його припинити бойові дії на території України.

Навіть у цьому випадку йому (Трампу – 24 Канал) було б раціонально надати Україні Tomahawk або заявити про те, що вони скоро будуть надані,

– додав Ярослав Божко.

У такому випадку Путін, ймовірно, зрозуміє, що йому варто йти на серйозні поступки, а не просто випробовувати готовність американців підтримувати Україну.

Що відомо про надання Tomahawk Україні?