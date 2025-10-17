За словами Кремля, Трамп запропонував Будапешт як місце для особистих переговорів з Путіним, який одразу погодився на цей план. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Дивіться також "Не ідеальний час": після розмови з Путіним Трамп зробив заяву щодо вторинних санкцій
Чому для зустрічі з Путіним Трамп обрав саме Будапешт?
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своєю критикою антиросійських санкцій Євросоюзу, позитивно відреагував на новину. Він назвав Угорщину "островом миру" та підтвердив, що розпочато підготовку до зустрічі після телефонної розмови з Трампом.
Будапешт раніше вже розглядався серед варіантів проведення саміту між Путіним і Трампом, що тоді відбувався на Алясці.
У квітні цього року угорський парламент підтримав рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Це рішення фактично усунуло юридичні перепони для візиту Путіна у вигляді чинного ордеру суду на його арешт, виданий у 2023 році.
Будапешт також має символічне значення в контексті українсько-російської війни. Саме тут у 1994 році було підписано Будапештський меморандум, за яким Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки.
Документ, підписаний Росією, США та Великою Британією, передбачав повагу до територіальної цілісності України. Проте ці гарантії були порушені, коли Москва анексувала Крим у 2014 році та розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році.
Як минула розмова Трампа та Путіна?
Трамп і Путін провели телефонну розмову 16 жовтня. У Білому домі назвали її продуктивною. Вона тривала близько 2 годин.
Президент США заявив, що планує зустрітися з російським диктатором в Будапешті. Трамп вважає, що зустріч може допомогти "покласти край цій безславній війні між Росією та Україною".
Трамп також підтвердив, що Путін просив його не надавати Україні ракети Tomahawk. Президент США зрештою заявив, що не варто виснажувати арсенал країни заради інших.