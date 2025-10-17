За словами Кремля, Трамп запропонував Будапешт як місце для особистих переговорів з Путіним, який одразу погодився на цей план. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Чому для зустрічі з Путіним Трамп обрав саме Будапешт?

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий своєю критикою антиросійських санкцій Євросоюзу, позитивно відреагував на новину. Він назвав Угорщину "островом миру" та підтвердив, що розпочато підготовку до зустрічі після телефонної розмови з Трампом.

Будапешт раніше вже розглядався серед варіантів проведення саміту між Путіним і Трампом, що тоді відбувався на Алясці.

У квітні цього року угорський парламент підтримав рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду. Це рішення фактично усунуло юридичні перепони для візиту Путіна у вигляді чинного ордеру суду на його арешт, виданий у 2023 році.

Будапешт також має символічне значення в контексті українсько-російської війни. Саме тут у 1994 році було підписано Будапештський меморандум, за яким Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки.

Документ, підписаний Росією, США та Великою Британією, передбачав повагу до територіальної цілісності України. Проте ці гарантії були порушені, коли Москва анексувала Крим у 2014 році та розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Як минула розмова Трампа та Путіна?