Трамп просит помощи в разблокировании Ормузского пролива: как реагируют страны

США ведут переговоры с семью странами по обеспечению безопасности Ормузского пролива на фоне войны, которая длится уже третью неделю. Несмотря на оптимистичные прогнозы Вашингтона относительно быстрого завершения конфликта, Иран заявляет о готовности защищаться, а цены на нефть остаются высокими.

Об этом пишет агентство Reuters.

Как страны реагируют на просьбу Трампа по Ормузскому проливу?

В результате войны США и Израиля против Ирана мировые энергетические рынки испытывают потрясения. Трамп заметил, что страны, которые в значительной степени зависят от нефти из Персидского залива, должны взять на себя ответственность за защиту Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых энергоресурсов.

Я требую, чтобы эти страны пришли и защитили свою территорию, потому что это их территория. Это место, откуда они получают свою энергию,

– сказал Трамп.

Американский лидер сообщил, что его администрация связалась с семью странами по защите пролива, впрочем не уточнил, о каких именно идет речь. В заметке в социальных сетях он выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие примут участие.

"Мы говорим с другими государствами о патрулировании Ормузского пролива. И, по моему мнению, реакция хорошая", – отметил Трамп.

У Японии заявили, что они не планируют отправлять военно-морские суда для сопровождения кораблей на Ближнем Востоке, несмотря на то, что 95% нефти Токио импортирует именно из этого региона. По словам премьер-министра Санаэ Такаичи, действия ее страны ограничены конституцией.

Австралия, еще один ключевой союзник Штатов по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, также заявила, что не будет отправлять корабли для помощи.

Между тем Financial Times пишет, что Трамп ожидает помощи в разблокировании пролива от Китая. Такое заявление он сделал накануне запланированной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в конце этого месяца. Министерство иностранных дел Китая пока не комментирует эту ситуацию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался отправлять военные корабли для содействия открытию Ормузского пролива. Также свое нежелание вмешиваться в конфликт выразили Франция, Германия и Южная Корея.

Отвечая на вопрос, может ли военно-морская операция в Красном море быть расширена на Ормузский пролив, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил: "Станем ли мы в ближайшее время активным участником этого конфликта? Нет". Он добавил, что изменить ситуацию в этом стратегическом регионе возможно только путём дипломатических переговоров.

Что на требования Трампа говорят в ЕС?

Кроме того, Трамп усилил давление на европейских союзников, чтобы те вмешались в разблокирование пролива.

Министры иностранных дел ЕС обсудят вопрос усиления военно-морской миссии на Ближнем Востоке, впрочем дипломаты и чиновники убеждены, что решение примут не в пользу планов Трампа.

В наших интересах сохранить Ормузский пролив открытым, и именно поэтому мы также обсуждаем, что мы можем сделать в этом отношении с европейской стороны,

– сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Чем Трамп угрожает государствам, которые не поддержат США?