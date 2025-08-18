Поздно вечером 15 августа Дональд Трамп провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Для белорусского диктатора он стал возможностью выйти из тени и напомнить о себе.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси, дипломат и оппозиционер Павел Латушко, подчеркнув, что Лукашенко во время общения мог продвинуть важную для него тему. Она касается будущих переговоров, которые, по мнению Беларуси, должны были бы пройти у нее на территории.

О чем мог говорить Трамп с Лукашенко?

Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси объяснил, что для Лукашенко разговор с Трампом был важным, ведь он хочет организовать "Минск-3" и стать медиатором. Между тем президент США назвал Лукашенко президентом, что показывает его стратегию – вместо давления на Россию и Беларусь он использует тактику задабривания.

"Лукашенко получил четкий месседж со стороны Трампа – мяч находится на стороне Лукашенко, поэтому он может унизить президента США. Почему Трамп сказал ему четко, чтобы тот освободил 1300 политических заключенных и не исключил будущий приезд в Беларусь. Чем важна Беларусь для США? Только как площадка для переговоров", – объяснил он.

Для белорусского диктатора это прекрасная возможность поднять свою субъектность и имидж. Латушко предположил, что Лукашенко попытается избежать ответственности за агрессию против Украины. Переговоры в Беларуси выгодны и Кремлю, ведь Беларусь часто воспринимают как территорию России – там стоит российская ПВО и не действует ордер на арест российского диктатора.

Лукашенко и Путин хотят заставить президента Украины приехать в Беларусь и сесть за стол переговоров. Думаю, об этом и говорилось,

– отметил заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси.

Латушко добавил, что Лукашенко с Трампом говорили и о политзаключенных. Очень хорошим сигналом является то, что эту тему поднял президент США и она разнеслась по мировым медиа. Однако белорусский диктатор может предложить освободить их в обмен на снятие санкций. Кроме того, лидеры стран могли обсуждать вопрос посольств и дипломатов.

Кстати, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заметил, что Путин и Лукашенко могли обсудить еще одну тему – совместные военные учения Беларуси и России "Запад-2025". Однако, вероятно, это не было приоритетным вопросом для американского президента.