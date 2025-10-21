Ожидаемая на этой неделе встреча Лаврова и Рубио отложена, по крайней мере пока, – CNN
- Встреча между Лавровым и Рубио отложена из-за жесткой позиции России, которая мало изменилась после разговора Трампа и Путина.
- Рубио подчеркнул важность сотрудничества между Москвой и Вашингтоном для долгосрочного урегулирования российско-украинской войны.
В понедельник, 20 октября, состоялся телефонный разговор между Марко Рубио и Сергеем Лавровым. Они обсудили "дальнейшие шаги" после недавней беседы президентов Дональда Трампа и Путина относительно возможного завершения войны в Украине.
Об этом говорится в коротком отчете, обнародованном Государственным департаментом США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Смотрите также Опять Будапешт: чего Украине ждать от встречи Трампа с Путиным и арестуют ли последнего в Венгрии
Почему встречу Лаврова и Рубио отложили?
В документе указано, что Рубио "подчеркнул важность будущих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинской войны, в соответствии с видением президента Трампа".
Кремль со своей стороны охарактеризовал разговор как "конструктивный", отметив, что стороны обсудили "возможные практические шаги для реализации договоренностей", которых достигли Трамп и Путин во время своего разговора.
Однако, по данным источника, знакомого с ситуацией, после этой беседы американские чиновники пришли к выводу, что позиция России все еще остается слишком жесткой и мало изменилась. Сейчас, по словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать перенести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова выступить на этой неделе.
Прошло более двух месяцев с момента, когда Трамп и Путин в последний раз встречались лично – в городе Анкоридж, штат Аляска. И разговор, длившийся почти три часа, завершился без конкретного соглашения, хотя оба лидера заявили об определенном прогрессе.
С тех пор президент Трамп неоднократно призывал Киев и Москву "немедленно остановить войну".
"Вы руководствуетесь линией фронта, где бы она ни была. Иначе это слишком сложно. Вы никогда не сможете этого понять. Вы останавливаетесь на линии фронта", – сказал Трамп журналистам в субботу.
Рубио и Лавров говорили по телефону
Рубио планировал встретиться с Лавровым в четверг, 23 октября. Место, где встретятся Рубио и Лавров, до сих пор не известно. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не внес ясности в этот вопрос.
Российские пропагандистские медиа информировали, что Лавров и Рубио "вскоре" проведут телефонный разговор. Вечером 20 октября МИД России сообщил, что чиновники поговорили по телефону.