В понедельник, 20 октября, состоялся телефонный разговор между Марко Рубио и Сергеем Лавровым. Они обсудили "дальнейшие шаги" после недавней беседы президентов Дональда Трампа и Путина относительно возможного завершения войны в Украине.

Об этом говорится в коротком отчете, обнародованном Государственным департаментом США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему встречу Лаврова и Рубио отложили?

В документе указано, что Рубио "подчеркнул важность будущих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинской войны, в соответствии с видением президента Трампа".

Кремль со своей стороны охарактеризовал разговор как "конструктивный", отметив, что стороны обсудили "возможные практические шаги для реализации договоренностей", которых достигли Трамп и Путин во время своего разговора.

Однако, по данным источника, знакомого с ситуацией, после этой беседы американские чиновники пришли к выводу, что позиция России все еще остается слишком жесткой и мало изменилась. Сейчас, по словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать перенести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова выступить на этой неделе.

Прошло более двух месяцев с момента, когда Трамп и Путин в последний раз встречались лично – в городе Анкоридж, штат Аляска. И разговор, длившийся почти три часа, завершился без конкретного соглашения, хотя оба лидера заявили об определенном прогрессе.

С тех пор президент Трамп неоднократно призывал Киев и Москву "немедленно остановить войну".

"Вы руководствуетесь линией фронта, где бы она ни была. Иначе это слишком сложно. Вы никогда не сможете этого понять. Вы останавливаетесь на линии фронта", – сказал Трамп журналистам в субботу.

Рубио и Лавров говорили по телефону