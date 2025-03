Путин-хоккеист: The Sun выпустили провокационную обложку по результатам его разговора с Трампом

Таблоид The Sun обыграл разговор Трампа и Путина, во время которого был упомянут хоккей. Журналисты сформулировали заголовок так, чтобы игра слов передавала отношение к событиям.

24 Канал проанализировал обложку.

С каким заголовком вышла The Sun после разговора Путина и Трампа

Он достаточно провокационный, ведь содержит брань. What the Puck? – спрашивают медийщики. Это отсылает к What the f**k? ("Какого черта?"). Именно так на Западе оценивают разговор Трампа с Путиным. По мнению многих, американский президент потерпел фиаско, потому что позволил себя продавить.

Напомним, Путин подал как "жест доброй воли" возвращение 23 тяжелораненых украинских пленных. И не согласился на полное прекращение огня. К тому же Россия продолжила наносить удары по Украине – и цинично врать, будто они не бьют по нашим городам. А если и бьют, то это украинцы сами виноваты.

В то же время здесь есть несколько более глубокий уровень. Потому что puck на английском – "шайба". А на обложке изображен Путин в хоккейном снаряжении.



Зачем Путину хоккей

Российский диктатор не только ярый любитель дзюдо, но и страстный хоккеист. Анонс хоккейного матча между российскими и американскими хоккеистами, о котором вспомнили в конце разговора, не является случайным. Путин предложил провести матчи НХЛ и КХЛ, на что Трамп согласился.

Те, кто жил в СССР, помнят, насколько важными были хоккейные матчи. Советский Союз традиционно противостоял командам США и Канады, которые прославились своим мастерством. Поэтому матчи превращались в политическое событие международного масштаба, где СССР был на равных с самыми могущественными мира.

Таким образом, Путин стремится вернуться во времена биполярного мира, где СССР и США вершили судьбы стран. В 2014 году, когда диктатор праздновал аннексию Крыма, в его выступлении прозвучали слова о биполярном мире. Мол, когда СССР исчез с карты, это не сделало мир безопаснее. А потому возможные хоккейные матчи станут триумфальным возвращением россиян на мировую арену, откуда их выбросили в 2022 году. Потому что о России будут говорить в мире, ее спортсмены будут выступать под собственным флагом. Россияне снова станут рукопожатными.

Собственно, в пресс-релизе Кремля сказано об "особой ответственности" России и США за безопасность в мире. Украинские публицисты заявили, что такие флешбеки времен холодной войны, где хоккей снова является частью геополитики, "чешут эго" Путина и Трампа. И напоминают о попытке "дружбы народов", нормализации отношений между "двумя великими странами".

К слову, Трамп хвалил российских хоккеистов, которые играют за западные команды. Поэтому "хоккейное перемирие" вполне возможно.