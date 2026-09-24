Россия будет наращивать гибридные атаки на Европу: разведка Дании раскрыла подробности

Военная разведка Дании предупредила об эскалации гибридной войны со стороны России, которая в ближайшие месяцы планирует увеличить количество диверсий и кибератак против стран Европы. В ведомстве отмечают, что Кремль стремится блокировать поставки военной помощи Украине и расколоть НАТО, хотя риск прямого полномасштабного вторжения пока остается минимальным.

Согласно новому докладу датской военной разведки DDIS, ситуация с безопасностью в Европе существенно ухудшилась по сравнению с началом 2023 года.

Каковы подробности?

Эксперты зафиксировали рост числа диверсий на железной дороге, кибератак на критически важную инфраструктуру, а также случаев нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и провокаций военно-морских сил России в Балтийском море.

Почему Кремль идет на обострение?

Аналитики из Копенгагена объясняют активизацию диверсионных действий тяжелым положением российской армии в войне против Украины.

Москва несет значительные потери при минимальных территориальных завоеваниях, а регулярные удары украинских дальнобойных дронов по глубокому тылу страны-агрессора наносят серьезный ущерб оборонной промышленности и энергетике.

В докладе отмечается, что российское руководство рассматривает ближайшие годы как окно возможностей для изменения системы безопасности в Европе, поскольку опасается укрепления автономного оборонного потенциала ЕС к 2030 году.

Если раньше гибридные операции преследовали цель запугать европейцев, то теперь они направлены на физическое прекращение поставок западного вооружения в Украину.

Угроза ограниченных военных операций

Разведчики также считают низким, но растущим риск ограниченных военных провокаций против стран НАТО, граничащих с Россией. Среди возможных сценариев называют:

единичные удары по логистической инфраструктуре;

операции под чужим флагом с использованием БПЛА украинского производства;

кратковременное проникновение военных без опознавательных знаков.

В то же время полномасштабное открытое вторжение российских войск на территорию стран Альянса в течение ближайших полугода оценивается как крайне маловероятное.

Для подготовки такой масштабной операции России потребовалось бы не менее шести месяцев открытого накопления сил у границ.

Европа усиливает защиту инфраструктуры

Напомним, ранее мы писали, что европейские страны уже начали подготовку к возможной эскалации. В частности, правительство Франции по поручению президента Эммануэля Макрона разрабатывает комплексный план защиты стратегических объектов от кибератак и воздушных угроз.

Кроме того, в Великобритании за последний год зафиксировали более 360 случаев незаконного наблюдения и попыток диверсий.

Литва планирует совместно с Польшей разработать общие меры по эвакуации своих граждан в случае возможного российского вторжения. Об этом заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.