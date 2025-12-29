Путин не согласился на прекращение огня для возможного референдума в Украине, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не поддержал идею прекращения огня на время возможного проведения референдума в Украине относительно так называемого "мирного плана". Однако, Трамп говорит, что Россия якобы готова помочь в восстановлении Украины.

Об этом Трамп сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам встречи 28 декабря во Флориде, передает 24 Канал.

Смотрите также Десятки людей собрались на мосту в Мар-а-Лаго, чтобы выразить поддержку Зеленскому и Украине

Что сказал Трамп об ответе России?

По словам Трампа, перед встречей с Зеленским он провел телефонный разговор с Путиным. Отвечая на вопрос журналистов, готов ли российский лидер согласиться на временное прекращение огня для проведения референдума, президент США ответил отрицательно.

Трамп отметил, что Путин не хочет оказаться в ситуации, когда боевые действия придется останавливать, а впоследствии снова восстанавливать, одновременно добавив, что, по его мнению, путь к решению все же будет найден.

Кроме того, Трамп заявил, что в случае завершения войны Россия якобы будет "помогать" в восстановлении Украины, а также высказал мнение, что Москва "хочет видеть Украину успешной", несмотря на то, что он считает это утверждение странным.

Также президент США пожаловался на "плохих людей", которые, по его утверждению, распространяли выдумки и мешали договоренностям между США и Россией.

Что ранее заявляли о референдуме в Украине?