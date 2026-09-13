Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия намерены объявить о курсе на независимость от Великобритании, – СМИ

Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии соберутся в понедельник в Кардиффе, чтобы подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Великобритании. Этот саммит станет первым случаем в истории, когда во всех трех нациях власть одновременно удерживают пронезависимые партии.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Что происходит в Великобритании?

Историческая встреча состоится в пятизвездочном отеле St David's в Кардиффе. В ней примут участие первый министр Шотландии Джон Свинни, глава правительства Уэльса Рун ап Иорвертт, первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил и президент партии Шинн Фейн Мэри Лу Макдональд.

Подписанный меморандум о взаимопонимании охватит четыре ключевые сферы: экономику, энергетику, европейскую интеграцию и право на самоопределение. Все три стороны открыто заявляют о цели возвращения в состав Европейского Союза после обретения суверенитета.

Впервые в истории Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию возглавляют премьер-министры, выступающие за независимость. Это самый четкий сигнал о том, что статус-кво больше не является жизнеспособным, а Вестминстер должен готовиться к будущему после Великобритании,

– отметил первый министр Шотландии Джон Свинни.

Давление на центральное правительство усилилось после заявлений премьер-министра Энди Бернема в Палате общин. Он допустил возможность проведения нового референдума в Шотландии в случае формирования четкого Суспильного консенсуса.

Потеря контроля Лондона и поддержка Трампа

Отметим, что ситуацию существенно осложнило выступление президента США Дональда Трампа во время визита в Дублин. Американский лидер публично заявил, что поддерживает идею объединения Ирландии и считает это позитивным шагом.

Партия "Плайд Кемри" намерена использовать саммит для требования дополнительных полномочий в сфере налогов и расходов, а также передачи доходов от Crown Estate. Националистические силы считают нынешнюю экономическую модель британского государства неэффективной для своих граждан.

В ответ премьер-министр Энди Бернем направил Шотландии официальное письмо, в котором подчеркнул, что вопрос о независимости остается полностью закрытым до следующих парламентских выборов.