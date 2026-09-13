Про це повідомляє видання The Telegraph.

Що відбувається у Великій Британії?

Історична зустріч відбудеться у п'ятизірковому готелі St David's у Кардіффі. У ній візьмуть участь перший міністр Шотландії Джон Свінні, очільник уряду Уельсу Рун ап Йорвертт, перший міністр Північної Ірландії Мішель О'Нілл та президентка партії Шинн Фейн Мері Лу Макдональд.

Підписаний меморандум про взаєморозуміння охопить чотири ключові сфери: економіку, енергетику, європейську інтеграцію та право на самовизначення. Усі три сторони відкрито декларують мету повернення до складу Європейського Союзу після здобуття суверенітету.

Уперше в історії Шотландію, Уельс та Північну Ірландію очолюють перші міністри, які виступають за незалежність. Це найчіткіший сигнал про те, що статус-кво більше не є життєздатним, а Вестмінстер має готуватися до майбутнього після Великої Британії,

– зазначив перший міністр Шотландії Джон Свінні.

Тиск на центральний уряд посилився після заяв прем'єр-міністра Енді Бернема у Палаті громад. Він припустив можливість проведення нового референдуму в Шотландії у разі формування чіткого суспільного консенсусу.

Втрата контролю Лондона та підтримка Трампа

Зазначимо, Ситуацію суттєво ускладнив виступ президента США Дональда Трампа під час візиту до Дубліна. Американський лідер публічно заявив, що підтримує ідею об'єднання Ірландії та вважає це позитивним кроком.

Партія Плайд Кімру збирається використати саміт для вимоги додаткових повноважень щодо податків і видатків, а також передачі доходів від Crown Estate. Націоналістичні сили вважають нинішню економічну модель британської держави неефективною для своїх громадян.

У відповідь прем'єр-міністр Ендi Бернем надіслав Шотландії офіційного листа, де наголосив, що питання незалежності залишається повністю закритим до наступних парламентських виборів.