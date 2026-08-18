Рейтинг Трампа упал до самого низкого показателя за все время его президентства, – Reuters

Рейтинг поддержки американского президента опустился до 33%. Это самый низкий показатель с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Главной причиной являются последствия войны в Иране. Об этом сообщает Reuters.

Как война в Иране повлияла на рейтинг Трампа?

Большинство американцев обеспокоены продолжительностью войны на Ближнем Востоке. Лишь 33% респондентов поддерживают политику действующего президента. В то же время не одобряют ее почти вдвое больше опрошенных – 64%.

Рейтинг поддержки Трампа, который упал по сравнению с прошлым месяцем на 2 %, в настоящее время является самым низким с момента его возвращения в Овальный кабинет. Также 47-й президент повторил свой антирекорд предыдущего срока. В декабре 2017 года он также имел 33% одобрения.

Война с Ираном серьезно повлияла на снижение популярности американского президента. Конфликт парализовал пятую часть мировой торговли нефтью и спровоцировал резкий рост цен на бензин, что сказывается на финансовом положении избирателей-республиканцев.

Во время предвыборной кампании в 2024 году Трамп обещал сдерживать инфляцию и не вступать в затяжные войны. В феврале 2026 года он заявлял, что конфликт с Ираном продлится несколько недель.

Согласно опросу, почти 80% американцев, в том числе 87% демократов и 71% республиканцев, считают, что война Вашингтона с Тегераном продлится еще долго. Лишь 16% верят, что конфликт завершится через несколько недель.

Что показал опрос?

Соцопрос Reuters/Ipsos за август показал, что избиратели впервые за почти 10 лет отдают предпочтение демократам (38%) перед республиканцами (35%) в вопросе экономики.

Республиканский подход к иммиграции пользовался большей популярностью, чем демократический, на протяжении всего срока президентства Трампа. Однако республиканцы теряют позиции на фоне роста числа конфликтов.

Согласно последнему опросу, около 40% зарегистрированных избирателей заявили, что у республиканцев лучший подход к иммиграционной политике, по сравнению с 38%. Однако в январе 2025 года у Республиканской партии был отрыв в 26 %.

Reuters/Ipsos провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 1166 взрослых по всей стране. Погрешность опроса может составлять 3 %.

Недавно Дональд Трамп опубликовал в соцсети снимки, сгенерированные искусственным интеллектом. На них он позирует вместе с первым президентом США Джорджем Вашингтоном.