Российское государственное агентство "РИА Новости" 25 сентября опубликовало колонку о возможной войне России против Литвы, а затем удалило ее. Автор материала Александр Носович предположил, что Москва может прибегнуть к ракетному удару в случае размещения ядерного оружия в Литве.

В "РИА Новости" объяснили удаление тем, что текст якобы не соответствовал редакционной и государственной политике России.

Что известно о публикации?

Колонка Носовича называлась "Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткая". В тексте автор рассматривал возможный сценарий конфликта России с Литвой на фоне решения литовского парламента о отмене конституционного запрета на размещение в стране ядерного оружия.

В частности, он писал, что Москва якобы может отказаться от наземной операции и нанести ракетный удар с соответствующим зарядом. Таким образом, в материале фактически допускалось применение Россией ядерного оружия против Литвы.

При этом статью удалили с сайта через несколько часов после публикации. В редакции "РИА Новости" заявили, что материал внештатного автора не соответствует позиции редакции, редакционной политике и государственной политике России.

Почему упомянули Литву?

Сейм Литвы поддержал предложение исключить из Конституции страны запрет на размещение ядерного оружия. За соответствующую инициативу 22 сентября проголосовали 99 депутатов, 13 выступили против, еще 5 воздержались.

Представитель социал-демократов Ремигиюс Мотузас заявил, что изменение нормы должно продемонстрировать союзникам и противникам готовность Литвы быть частью системы ядерного сдерживания НАТО. В настоящее время Литва является единственной страной НАТО, в которой действует конституционный запрет на размещение ядерного оружия.

Статья 137 Конституции также запрещает размещение на территории страны оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств. В случае принятия поправки Литва получит возможность рассматривать вопрос о размещении ядерного оружия, если этого потребуют оборонные нужды страны или ее союзников.

В то же время решение Сейма от 22 сентября еще не является окончательным. Для изменения Конституции депутаты должны дважды поддержать поправку не менее чем 94 голосами из 141, причем между голосованиями должно пройти не менее трех месяцев. Первое повторное голосование может состояться 6 октября, а второе – 12 января 2027 года.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил, что Россия уже проиграла войну против Украины. По его словам, за последний год Россия захватила около 0,3% территории Украины, потеряв более 400 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Кремль не достиг главной цели, поскольку Украина сохранила независимость, язык, культуру и национальную идентичность. А российские власти продолжают повышать ставки, поскольку не готовы признать провал своих военных целей.