У "РИА Новости" пояснили видалення тим, що текст нібито не відповідав редакційній та державній політиці Росії.

Що відомо про публікацію?

Колонка Носовича мала заголовок "Росію чекає ще одна СВО. Вона буде дуже короткою". У тексті автор розглядав можливий сценарій конфлікту Росії з Литвою на тлі рішення литовського парламенту щодо скасування конституційної заборони на розміщення в країні ядерної зброї.

Зокрема, він писав, що Москва нібито може відмовитися від наземної операції та завдати ракетного удару з відповідним зарядом. Таким чином, у матеріалі фактично допускалося застосування Росією ядерної зброї проти Литви.

При цьому статтю прибрали із сайту через кілька годин після публікації. У редакції "РИА Новости" заявили, що матеріал позаштатного автора не відповідає позиції редакції, редакційній політиці та державній політиці Росії.

Чому згадали Литву?

Сейм Литви підтримав пропозицію вилучити з Конституції країни заборону на розміщення ядерної зброї. За відповідну ініціативу 22 вересня проголосували 99 депутатів, 13 виступили проти, ще 5 утрималися.

Представник соціал-демократів Ремігіюс Мотузас заявив, що зміна норми має продемонструвати союзникам і противникам готовність Литви бути частиною системи ядерного стримування НАТО. Наразі Литва є єдиною країною НАТО, яка має конституційну заборону на розміщення ядерної зброї.

Стаття 137 Конституції також забороняє розміщувати на території країни зброю масового знищення та військові бази іноземних держав. У разі ухвалення поправки Литва отримає можливість розглядати розміщення ядерної зброї, якщо цього вимагатимуть оборонні потреби країни або її союзників.

Водночас рішення Сейму 22 вересня ще не є остаточним. Для зміни Конституції депутати мають двічі підтримати поправку щонайменше 94 голосами зі 141, причому між голосуваннями має пройти не менш як три місяці. Перше повторне голосування може відбутися 6 жовтня, а друге – 12 січня 2027 року.

Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа під час виступу на Генеральній асамблеї ООН заявив, що Росія вже програла війну проти України. За його словами, за останній рік Росія захопила близько 0,3% території України, втративши понад 400 тисяч військових убитими та пораненими.

Кремль не досяг головної мети, оскільки Україна зберегла незалежність, мову, культуру та національну ідентичність. А російська влада продовжує підвищувати ставки, оскільки не готова визнати провал своїх воєнних цілей.