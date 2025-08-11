Иран чувствует, что мало получил за "Шахеды". Он не ожидал, что локализация производства ударных дронов будет такой успешной. В местных СМИ появились статьи с критикой России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"

Почему растет разочарование Ирана Россией?

Иран упорно отрицает, что поставляет России оружие после февраля 2022 года. Мол, до войны продали разве что несколько беспилотников. Но впоследствии Москва смогла успешно локализовать производство "Шахедов" и масштабировать его. Таким образом стоимость одного ударного беспилотника для россиян стала значительно меньше.

Локализация производства "Шахедов" в России превысила ожидания. Но не ясно, что взамен получил Иран. Говорилось, что режим аятолл мог получить 50 Су-35, но это оказалось неправдивым. Пока что Россия поставила Ирану лишь небольшое количество дозвуковых учебных самолетов Як-130.

Истребители Су-35 или зенитно-ракетные комплексы С-400 могли бы помочь Ирану во время его противостояния Израилю, но этого не произошло.

Были данные, что Россия заплатила Ирану золотом. Об этом писал Центр передовых оборонных исследований в мае 2025 года.

"Россия заплатила Ирану золотыми слитками в обмен на его помощь в создании этой огромной новой индустрии беспилотников. В отчете было обнаружено, что золотые слитки на сумму не менее 104 миллионов долларов были поставлены в рамках контракта между Alabuga и тегеранской компанией Sahara Thunder. Интересно, что в пятничном репортаже CNN упоминается, что Sahara Thunder жаловалась на неосуществление платежей", – говорится в статье.

Понятно, что Россия получила от Ирана значительно больше, чем дала. И об этом даже пишут в иранских СМИ.

"От невыполненных обещаний России по поставке таких оборонных систем, как С-400 и Су-35, до неоднократных задержек в военном сотрудничестве – все это свидетельствует о том, что это партнерство основывается не на взаимном доверии, а скорее на оппортунистических, краткосрочных интересах", – с сожалением говорилось в редакционной статье от 5 августа в иранской реформистской ежедневной газете. Чиновник западной разведки, на которого ссылается CNN, также назвал сотрудничество России с Ираном "чисто транзакционным и утилитарным",

– перечисляет Forbes.

Журналисты также указали: есть признаки того, что Россия предоставляет Северной Корее возможность производить "Шахеды" на месте в обмен на широкую поддержку Пхеньяном военных усилий против Украины.