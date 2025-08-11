Іран відчуває, що замало отримав за "Шахеди". Він не очікував, що локалізація виробництва ударних дронів буде такою успішною. В тамтешніх ЗМІ з'явилися статті з критикою Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Чому зростає розчарування Ірану Росією?

Іран уперто заперечує, що постачає Росії зброю після лютого 2022 року. Мовляв, до війни продали хіба що декілька безпілотників. Але згодом Москва змогла успішно локалізувати виробництво "Шахедів" і масштабувати його. Таким чином вартість одного ударного безпілотника для росіян стала значно меншою.

Локалізація виробництва "Шахедів" у Росії перевищила очікування. І не ясно, що натомість отримав Іран. Мовилося, що режим аятол міг отримати 50 Су-35, але це виявилося неправдивим. Поки що Росія поставила Ірану лише невелику кількість дозвукових навчальних літаків Як-130.

Винищувачі Су-35 або зенітно-ракетні комплекси С-400 могли би допомогти Ірану під час його протистояння Ізраїлю, та цього не сталося.

Були дані, що Росія заплатила Ірану золотом. Про це писав Центр передових оборонних досліджень у травні 2025 року.

"Росія заплатила Ірану золотими злитками в обмін на його допомогу у створенні цієї величезної нової індустрії безпілотників. У звіті було виявлено, що золоті злитки на суму щонайменше 104 мільйони доларів були поставлені в рамках контракту між Alabuga та тегеранською компанією Sahara Thunder. Цікаво, що у п'ятничному репортажі CNN згадується, що Sahara Thunder скаржилася на нездійснення платежів", – мовиться в статті.

Зрозуміло, що Росія отримала від Ірану значно більше, ніж дала. І про це навіть пишуть в іранських ЗМІ.

"Від невиконаних обіцянок Росії щодо постачання таких оборонних систем, як С-400 та Су-35, до неодноразових затримок у військовій співпраці – все це свідчить про те, що це партнерство ґрунтується не на взаємній довірі, а радше на опортуністичних, короткострокових інтересах", – з жалем ішлося в редакційній статті від 5 серпня в іранській реформістській щоденній газеті. Посадовець західної розвідки, на якого посилається CNN, також назвав співпрацю Росії з Іраном "чисто транзакційною та утилітарною",

– перелічує Forbes.

Журналісти також указали: є ознаки того, що Росія надає Північній Кореї можливість виробляти "Шахеди" на місці в обмін на широку підтримку Пхеньяном воєнних зусиль проти України.