Укр Рус
Геополитика Европа Польша впервые отбивается от российских "Шахедов": все, что известно
10 сентября, 07:12
14

Польша впервые отбивается от российских "Шахедов": все, что известно

Полина Буянова

В ночь на 10 сентября во время атаки по Украине российские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши. В ответ страна подняла авиацию и временно закрыли несколько аэропортов.

Все, что известно о вражеских дронах в Польше и реакции стран, – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Ряд "Шахедов" во время массированной атаки залетели в Польшу: там подняли самолеты и активировали ПВО

Российские "Шахеды" залетели в Польшу

 

07:28, 10 сентября

Польша поддерживает постоянный контакт с командованием НАТО относительно атаки БПЛА, –министр обороны

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также сообщил, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, нарушивших границу.

Президент и Премьер были уведомлены. Все службы работают. Просим придерживаться сообщений Польской армии и полиции. Самолеты применили вооружение против вражеских объектов, 
– говорится в сообщении.

По словам министра, Польши поддерживает постоянный контакт с командованием НАТО, а территориальные силы обороны активированы для наземного поиска сбитых дронов

07:26, 10 сентября

Туск отреагировал на нарушение воздушного пространства

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сейчас продолжается операция, связанная с многочисленными нарушениями польского воздушного пространства. По его словам, военные применили оружие против целей.

Я постоянно контактирую с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командующего, 
– написал Туск.

07:21, 10 сентября

Польша временно закрыла ряд аэропортов

Из-за российских беспилотников в Польше закрыты три аэропорта – Жешув-Ясенка (EPRZ), Люблин-Свидник (EPLB) и Варшава-Шопен (EPWA).

Сообщается, что аэропорт в Жешуве закрыт из-за "незапланированной военной активности", закрытие действует как минимум до 6 утра

В то же время стоит отметить, что Жешув является ключевым логистическим хабом для военной и гуманитарной помощи Украине.

07:13, 10 сентября

В Вооруженных силах Польши отреагировали на российские БпЛА

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что ночные нарушения воздушного пространства были "беспрецедентными".

В результате сегодняшнего нападения России на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, который создал реальную угрозу безопасности наших граждан, 
– говорится в сообщении.

Польские военные отметили, что часть дронов, которые вторглись в воздушное пространство страны, были сбиты. Сейчас продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих объектов.

07:09, 10 сентября

Польша подняла военную авиацию

Из-за российской атаки по Украине Польша подняла в небо военную авиацию и перевела системы ПВО в состояние высокой боевой готовности.

Внимание, в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года Российская Федерация осуществляет очередные массированные удары по объектам, расположенных на территории Украины. С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства Командующий Оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша запустил все необходимые процедуры, 
– сообщило Оперативное командование ВС Польши.

Силы обороны Польши также отметили, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные воздушные суда, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания переведены в состояние высокой готовности.

06:59, 10 сентября

Российские БПЛА зафиксировали в Польше

Ночью 10 сентября российские "Шахеды" залетели в воздушное пространство Польши.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что вражеские беспилотники двигались в сторону города Замосць, расположенного менее чем в 50 километрах от украинской границы.

Позже ПС обновили свое сообщение, удалив упоминание о беспилотниках на территории Польши.

 

 

 