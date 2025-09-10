Польша впервые отбивается от российских "Шахедов": все, что известно
В ночь на 10 сентября во время атаки по Украине российские "Шахеды" нарушили воздушное пространство Польши. В ответ страна подняла авиацию и временно закрыли несколько аэропортов.
Все, что известно о вражеских дронах в Польше и реакции стран, – читайте в материале 24 Канала.
Читайте также Ряд "Шахедов" во время массированной атаки залетели в Польшу: там подняли самолеты и активировали ПВО
Российские "Шахеды" залетели в Польшу
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также сообщил, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, нарушивших границу. Президент и Премьер были уведомлены. Все службы работают. Просим придерживаться сообщений Польской армии и полиции. Самолеты применили вооружение против вражеских объектов, По словам министра, Польши поддерживает постоянный контакт с командованием НАТО, а территориальные силы обороны активированы для наземного поиска сбитых дронов Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сейчас продолжается операция, связанная с многочисленными нарушениями польского воздушного пространства. По его словам, военные применили оружие против целей. Я постоянно контактирую с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командующего, Из-за российских беспилотников в Польше закрыты три аэропорта – Жешув-Ясенка (EPRZ), Люблин-Свидник (EPLB) и Варшава-Шопен (EPWA). Сообщается, что аэропорт в Жешуве закрыт из-за "незапланированной военной активности", закрытие действует как минимум до 6 утра В то же время стоит отметить, что Жешув является ключевым логистическим хабом для военной и гуманитарной помощи Украине. В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что ночные нарушения воздушного пространства были "беспрецедентными". В результате сегодняшнего нападения России на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, который создал реальную угрозу безопасности наших граждан, Польские военные отметили, что часть дронов, которые вторглись в воздушное пространство страны, были сбиты. Сейчас продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих объектов. Из-за российской атаки по Украине Польша подняла в небо военную авиацию и перевела системы ПВО в состояние высокой боевой готовности. Внимание, в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года Российская Федерация осуществляет очередные массированные удары по объектам, расположенных на территории Украины. С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства Командующий Оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша запустил все необходимые процедуры, Силы обороны Польши также отметили, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные воздушные суда, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания переведены в состояние высокой готовности. Ночью 10 сентября российские "Шахеды" залетели в воздушное пространство Польши. Воздушные силы ВСУ сообщали, что вражеские беспилотники двигались в сторону города Замосць, расположенного менее чем в 50 километрах от украинской границы. Позже ПС обновили свое сообщение, удалив упоминание о беспилотниках на территории Польши.
Польша поддерживает постоянный контакт с командованием НАТО относительно атаки БПЛА, –министр обороны
– говорится в сообщении.
Туск отреагировал на нарушение воздушного пространства
– написал Туск.
Польша временно закрыла ряд аэропортов
В Вооруженных силах Польши отреагировали на российские БпЛА
– говорится в сообщении.
Польша подняла военную авиацию
– сообщило Оперативное командование ВС Польши.
Российские БПЛА зафиксировали в Польше
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также сообщил, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, нарушивших границу.
Президент и Премьер были уведомлены. Все службы работают. Просим придерживаться сообщений Польской армии и полиции. Самолеты применили вооружение против вражеских объектов,
По словам министра, Польши поддерживает постоянный контакт с командованием НАТО, а территориальные силы обороны активированы для наземного поиска сбитых дронов
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сейчас продолжается операция, связанная с многочисленными нарушениями польского воздушного пространства. По его словам, военные применили оружие против целей.
Я постоянно контактирую с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командующего,
Из-за российских беспилотников в Польше закрыты три аэропорта – Жешув-Ясенка (EPRZ), Люблин-Свидник (EPLB) и Варшава-Шопен (EPWA).
Сообщается, что аэропорт в Жешуве закрыт из-за "незапланированной военной активности", закрытие действует как минимум до 6 утра
В то же время стоит отметить, что Жешув является ключевым логистическим хабом для военной и гуманитарной помощи Украине.
В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что ночные нарушения воздушного пространства были "беспрецедентными".
В результате сегодняшнего нападения России на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение польского воздушного пространства объектами типа дрон. Это акт агрессии, который создал реальную угрозу безопасности наших граждан,
Польские военные отметили, что часть дронов, которые вторглись в воздушное пространство страны, были сбиты. Сейчас продолжается поиск и локализация мест возможного падения этих объектов.
Из-за российской атаки по Украине Польша подняла в небо военную авиацию и перевела системы ПВО в состояние высокой боевой готовности.
Внимание, в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года Российская Федерация осуществляет очередные массированные удары по объектам, расположенных на территории Украины. С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства Командующий Оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша запустил все необходимые процедуры,
Силы обороны Польши также отметили, что в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные воздушные суда, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания переведены в состояние высокой готовности.
Ночью 10 сентября российские "Шахеды" залетели в воздушное пространство Польши.
Воздушные силы ВСУ сообщали, что вражеские беспилотники двигались в сторону города Замосць, расположенного менее чем в 50 километрах от украинской границы.
Позже ПС обновили свое сообщение, удалив упоминание о беспилотниках на территории Польши.