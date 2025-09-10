Польща вперше відбивається від російських "Шахедів": все, що відомо
В ніч на 10 вересня під час атаки по Україні російські "Шахеди" порушили повітряний простір Польщі. У відповідь країна підняла авіацію та тимчасово закрили кілька аеропортів.
Усі, що відомо про ворожі дрони в Польщі та реакцію країн, – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Російські "Шахеди" залетіли в Польщу
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що наразі триває операція, пов'язана з численними порушеннями польського повітряного простору. За його словами, військові застосували зброю проти цілей. Я постійно контактую з президентом та міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача, Через російські безпілотники у Польщі закриті три аеропорти – Жешув-Ясьонка (EPRZ), Люблін-Свідник (EPLB) та Варшава-Шопен (EPWA). Повідомляється, що аеропорт у Жешуві закритий через "незаплановану військову активність", закриття діє щонайменше до 6 ранку Водночас варто зазначити, що Жешув є ключовим логістичним хабом для військової та гуманітарної допомоги Україні. В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що нічні порушення повітряного простору були "безпрецедентними". В результаті сьогоднішнього нападу Росії на територію України відбулося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об'єктами типу дрон. Це акт агресії, який створив реальну загрозу безпеці наших громадян, Польські військові зазначили, що частину дронів, які вторглися в повітряний простір країни, було збито. Наразі триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів. Через російську атаку по Україні Польща підняла у небо військову авіацію та перевела системи ППО у стан найвищої бойової готовності. Увага, в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року Російська Федерація здійснює чергові масовані удари по об'єктах, розташованих на території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору Командувач Оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща запустив усі необхідні процедури, Сили оборони Польщі також зазначили, що у повітряному просторі країни діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання переведені у стан найвищої готовності. Вночі 10 вересня російські "Шахеди" залетіли в повітряний простір Польщі. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ворожі безпілотники рухалися в бік міста Замосць, яке розташоване менше ніж за 50 кілометрів від українського кордону. Згодом ПС оновили своє повідомлення, видаливши згадку про безпілотники на території Польщі.
