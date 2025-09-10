В ніч на 10 вересня під час атаки по Україні російські "Шахеди" порушили повітряний простір Польщі. У відповідь країна підняла авіацію та тимчасово закрили кілька аеропортів.

Усі, що відомо про ворожі дрони в Польщі та реакцію країн, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Російські "Шахеди" залетіли в Польщу