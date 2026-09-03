Разведка Дании заявила, что Россия готовит диверсии против страны

Руководитель контрразведки Датской службы безопасности и разведки (PET) Эмиль Грешольм сообщил, что Копенгаген раскрыл планы российских диверсий. По его словам, уровень угрозы будет расти.

Целью атаки должна стать военная промышленность. Об этом сообщила газета Berlingske.

Что говорят в Дании?

Руководитель PET подчеркнул, что компании оборонной промышленности, связанные с военной помощью Украине, входят в число основных целей Кремля.

Главная цель – остановить конкретные поставки для обороны Украины. В то же время цель России – запугать нас, чтобы мы больше не поддерживали украинцев и не расширяли собственные оборонные возможности,

– заявил Грешольм.

Он заявил, что угроза была достаточно конкретной, чтобы оправдать публичное предупреждение разведки. Сотрудник правоохранительных органов заявил, что одним из возможных проявлений российских диверсий является поджог. Чиновник призвал компании оборонной промышленности усилить собственные меры безопасности.

Также россияне будут пытаться завербовать граждан Дании для реализации своих планов. Обычные датчане могут даже не подозревать, что их использовала Москва.

Это может включать фотографирование или видеосъемку компаний или объектов, которые затем можно будет использовать для планов саботажа,

– рассказал руководитель PET.

Он призвал жителей Дании проявлять осторожность, если к ним будут обращаться с подобными просьбами. В отчете контрразведки Датской службы безопасности и разведки говорится, что российская угроза будет продолжать расти по масштабам и сложности.

Отметим, что в среду, 2 сентября, немецкая полиция обнаружила под Кельном возле поврежденной подстанции в Бергхайме 6 пусковых устройств в кукурузном поле. Правоохранители расследуют возможную диверсию против энергосистемы страны.