Цілями атак має стати військова промисловість. Про це повідомила газета Berlingske.

Що кажуть у Данії?

Керівник PET наголосив, що компанії оборонної промисловості, пов'язані з військовою допомогою Україні, є серед основних цілей Кремля.

Головна ціль – зупинити конкретні поставки для оборони України. Водночас мета Росії – залякати нас, щоб ми більше не підтримували українців і не розширювали власні оборонні можливості,

– заявив Грешольм.

Він заявив, що загроза була достатньо конкретною, щоб пояснити публічне попередження розвідки. Правоохоронець заявив, що одним з можливих проявів російських диверсій є підпал. Посадовець закликав компанії оборонної промисловості посилити власні заходи безпеки.

Також росіяни будуть намагатися завербувати громадян Данії для своїх планів. Звичайні данці можуть навіть не підозрювати, що їх використала Москва.

Це може включати фотографування або відеозйомку компаній чи об’єктів, які потім можна буде використовувати для планів саботажу,

– розповів керівник PET.

Він закликав людей у ​​Данії бути обережними, якщо до них звертатимуться з подібними проханнями. У звіті контррозвідки Данської служби безпеки та розвідки йдеться про те, що російська загроза продовжуватиме зростати за масштабами та складністю.

Зазначимо, що у середу, 2 вересня, німецька поліція виявила під Кельном біля пошкодженої підстанції у Бергхаймі 6 пускових пристроїв у кукурудзяному полі. Правоохоронці розслідують можливу диверсію проти енергосистеми країни.