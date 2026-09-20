Россия может устроить стресс-тест для НАТО в течение "месяцев, а не лет", – The Guardian

Сотрудники европейских спецслужб готовятся к российским гибридным атакам. Некоторые из них отмечают, что речь идет не о ближайших годах, а о месяцах.

В то же время паника может сыграть на руку Москве. Об этом пишет The Guardian.

Что говорят в Европе?

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил парламенту, что, по оценкам разведки, Россия может в ближайшие месяцы напасть на государство-член НАТО. Цель Кремля, по словам польского премьера, – доказать, что статья 5 является теоретической, а не практической.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предупреждения Туска "обоснованными". Он созвал лидеров партий и кандидатов в президенты на выборах 2027 года на встречу в Париже, где они обсуждали вопрос российской угрозы.

Глава службы безопасности Чешской Республики Михал Коуделка заявил, что помимо нарастания активности БПЛА, Россия может попытаться напасть на соседнее государство, являющееся членом Североатлантического альянса.

Это может включать ограниченное вторжение, провокации под чужим флагом, масштабную кампанию влияния,

– заявил Коуделка.

Он добавил, что это может произойти в ближайшие месяцы.

Генеральный директор службы государственной безопасности Латвии Нормундс Межвитс сказал, что его страна не видит признаков неизбежного вторжения. Он подчеркнул, что Москва может пытаться посеять страх и неопределенность в западных обществах.

Каковы намерения России?

В последние месяцы Россия начала то, что западные спецслужбы называют кампанией саботажа против целей в странах, которые больше всего поддерживают Украину. Также Кремль запускает беспилотники в воздушное пространство европейских стран, чтобы проверить реакцию.

Куделка подчеркнул, что Москва придерживается тактики "эскалация для деэскалации". Россия пытается оказать давление на западные общества, чтобы ослабить их поддержку Украины.

Они считают, что если эскалация будет достаточной, то европейские страны решат не поддерживать Украину,

– заявил чешский разведчик

Нормундс Межвитс отметил, что Москва переходит от хаотичных диверсий к конкретным целям, связанным с западной поддержкой Украины.

Глава шведской военной разведки и службы безопасности Томас Нильссон также считает, что количество российских терактов в Европе в ближайшие месяцы возрастет. Он считает недавний инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига переломным моментом.

Если происходят атаки, которые могут привести к человеческим жертвам или потере критически важной инфраструктуры, что имеет огромные последствия для общества, я думаю, что это кардинально изменит правила игры,

– рассказал Нильсон.

Он добавил, что у Кремля есть несколько задач:

ослабить поддержку Украины;

внести раскол в НАТО и вызвать беспокойство среди европейского населения;

увеличить нагрузку на ресурсы разведывательных служб.

Отметим, что Эммануэль Макрон дал распоряжение правительству Франции подготовить план защиты своих стратегических объектов от физических и киберугроз. Решение было принято из-за резкого роста числа российских диверсий на территории Европы.