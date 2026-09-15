В Польше обещают ответить на российские провокации, – Сикорский

В Европе все чаще раздаются заявления о гибридной войне со стороны России. Варшава обещает ответить на диверсии Москвы.

Польша планирует лучше подготовиться. Об этом пишет Onet со ссылкой на заявление главы МИД страны Радослава Сикорского.

Что говорят в Польше?

После недавнего российского удара БПЛА вблизи украинско-польской границы премьер-министр Дональд Туск созвал совещание. В нем принимали участие министры, командующие вооруженными силами и представители спецслужб.

Глава МИД назвал встречу очень основательной и серьезной.

Россия эскалирует ситуацию, и польское государство даст на это серьезный ответ, который укрепит нашу безопасность,

– заявил Сикорский.

Он отметил, что пока рано говорить о деталях, однако рассказал, что речь идет о защите населения и изменениях в законодательстве.

Журналисты спросили главу МИД, будут ли подобные российские атаки у границы с Польшей повторяться. Сикорский считает, что да. По его словам, Москва полагает, что сможет таким образом запугать Варшаву. Однако политик сказал, что у Кремля это не получится.

Мы находимся в "серой зоне" кризисной ситуации, нам нужно это уточнить. Мы договорились, что в ближайшее время появятся планы различных действий,

– подчеркнул министр.

Напомним, что в воскресенье, 13 сентября, российский реактивный дрон атаковал поезд "Укрзализныци" на станции Ягодин, расположенной вблизи границы с Польшей. По данным компании, незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд, в котором ехали советники по вопросам безопасности нескольких стран Евросоюза и бывшие европейские лидеры, в частности экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. В другом поезде, который находился на станции в момент атаки, был бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.