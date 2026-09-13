Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Что рассказали железнодорожники об атаке на поезд на границе с Польшей?

Российский реактивный мешдрон атаковал локомотив Укрзализныци на станции Ягодин вблизи границы с Польшей. По данным компании, незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд, в котором ехали советники по безопасности нескольких государств Евросоюза и бывшие европейские руководители, в том числе экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. В другом поезде, находившемся на станции в момент атаки, был бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

Дрон обнаружил диспетчер Центральной мониторинговой группы. Сигнал об эвакуации из поезда был подан примерно за 15 минут до того, как беспилотник попал в локомотив.

В Укрзализныце предполагают, что целью российского дрона мог быть именно дипломатический поезд. Он отправился со станции ранее запланированного времени из-за постоянной корректировки графиков движения, которое железнодорожники совершают с учетом угрозы российских ударов.

В компании подчеркнули, что россияне продолжают многочисленные попытки атаковать гражданский подвижной состав. Поэтому пассажиров призывают неукоснительно и быстро выполнять команды железнодорожников во время воздушной угрозы.

Напомним, днем ​​12 сентября российский дрон атаковал железнодорожный вокзал в Луцке, в результате чего загорелся пассажирский поезд. Угрозу вовремя обнаружили, поэтому пассажиров и железнодорожников эвакуировали, а возгорания быстро локализовали – пострадавших нет.

К слову, из-за усиления российских обстрелов Укрзализныця временно сократила маршруты пассажирских поездов в Сумы. Теперь они будут курсировать только в Конотоп, а дальше пассажиров будут перевозить специальные автобусы в Сумы.