В ночь на 15 августа по киевскому времени на Аляске приземлились 2 российских самолета. В США прибыли глава МИД России и посол страны в США.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на росСМИ. О том, прибыл ли этими самолетами на Аляску и Владимир Путин, пока неизвестно.

Что известно о российских самолетах на Аляске?

Примерно в 2 ночи (по киевскому времени) 15 августа россияне сообщили, что самолет специального летного отряда "Россия" Ил-96-300, ранее вылетевший из московского аэропорта "Внуково" – уже прибыл в Анкоридж на Аляске.

Вскоре после этого помощник Путина Кирилл Дмитриев опубликовал в сети фото с Аляски.

Впоследствии россияне сообщили, что на Аляске приземлился еще один их самолет.

Также стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев прибыли туда на переговоры с Дональдом Трампом и американской делегацией.

Напомним, во время встречи на Аляске между президентами США и России состоятся переговоры по формуле "5 на 5". Соединенные Штаты будут представлять Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф, а также министр финансов Скотт Бессент.

Что касается России, то от них на переговорах будут Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.