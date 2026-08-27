Польша и Чехия резко отреагировали на российские фейки о территориальных претензиях

Польша и Чехия опровергли российские дезинформационные выпады о якобы существующих территориальных претензиях между странами. Официальные лица обоих государств ответили на провокации заявлениями о прочном союзе и высмеяли фейки с помощью популярных мультперсонажей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как Прага и Варшава отреагировали на российские фейки?

МИД Чехии опубликовал разъяснение относительно ложных сообщений в сети о так называемом территориальном долге. Речь идет о 368 гектарах, вопрос о которых возник в результате послевоенной корректировки польско-чехословацкой границы в 1958 году.

В чешском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что оба государства являются близкими партнерами, которые плодотворно сотрудничают в сферах безопасности, энергетики и инфраструктуры. Переговоры по поводу границы ведутся с 90-х годов, а недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский по собственной инициативе предложил вариант решения этого вопроса.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал пост на чешском языке, подчеркнув искреннее братство двух народов. К своему комментарию он добавил иллюстрацию с популярными анимационными героями – польским псом Рексё и чешским Кротиком.

Публикация польского премьера о дружбе между поляками и чехами: смотрите

Reksio a Krtek to vědí už dávno. Polsko a Česko jsou opravdoví přátelé. pic.twitter.com/9AWGSxaqnn – Donald Tusk (@donaldtusk) August 26, 2026

Публикацию главы польского правительства перепостил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, добавив символические флаги и рукопожатие. В ответ МИД Польши отметил, что действия врагов лишь укрепляют союз между странами.

Ответ Чехии на пост Туска: смотрите публикацию в X

Чешские политики также присоединились к публичной поддержке Варшавы на фоне дезинформационной атаки России. В частности, Мартин Червичек опубликовал иллюстрацию, на которой Кротик и Рексё прогоняют медведя в цветах российского флага.

Польша и Чехия объединились против российской пропаганды: смотрите публикацию

Россия хотела разъединить нас и вбить клин в чешско-польские отношения. Вместо этого чехи и поляки продемонстрировали, что нас объединяют прекрасные отношения, мы испытываем взаимную симпатию и готовы немедленно прийти друг другу на помощь, если какая-либо из наших стран окажется в опасности,

– подытожил чешский политик Томаш Здеховский.

Напомним, 16 августа хакеры провели атаку на сайт польского "Радио PiK" в Быдгоще и опубликовали фейковую статью о якобы планах Польши захватить часть территории Чехии. Целью атаки было распространение дезинформации от имени польского СМИ.