Про це повідомляє Європейська правда.

Як Прага та Варшава відреагували на російські фейки?

МЗС Чехії опублікувало роз'яснення щодо неправдивих повідомлень у мережі стосовно так званого територіального боргу. Йдеться про 368 гектарів, питання яких виникло внаслідок післявоєнного коригування польсько-чехословацького кордону у 1958 році.

У чеському дипломатичному відомстві підкреслили, що обоє держав є близькими партнерами, які плідно співпрацюють у сферах безпеки, енергетики та інфраструктури. Переговори щодо кордону тривають з 90-х років, а нещодавно очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський із власної ініціативи запропонував варіант розв'язання цього питання.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував допис чеською мовою, наголосивши на щирому братерстві двох народів. До свого коментаря він додав ілюстрацію з популярними анімаційними героями – польським псом Рексьо та чеським Кротиком.

Публікація польського прем'єра про дружбу між поляками та чехами: дивіться

Публікацію очільника польського уряду перепостив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, додавши символічні прапори та рукостискання. У відповідь МЗС Польщі зазначило, що дії ворогів лише зміцнюють союз між країнами.

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Чеські політики також долучилися до публічної підтримки Варшави на тлі дезінформаційної атаки Росії. Зокрема, Мартін Червічек виклав арт, на якому Кротик і Рексьо проганяють ведмедя у кольорах російського прапора.

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Росія хотіла нас роз'єднати й вбити клин у чесько-польські відносини. Натомість чехи й поляки продемонстрували, що нас об'єднують чудові стосунки, ми відчуваємо взаємну симпатію й готові негайно прийти один одному на допомогу, якщо будь-яка з наших країн опиниться в небезпеці,

– підсумував чеський політик Томаш Здеховський.

Нагадаємо, 16 серпня хакери атакували сайт польського "Радіо PiK" у Бидгощі та опублікували фейкову статтю про нібито плани Польщі захопити частину території Чехії. Атака мала на меті поширити дезінформацію від імені польського медіа.