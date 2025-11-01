В Венесуэлу прилетел российский Ил-76, который ранее работал на "Вагнер"
- Российский Ил-76 прибыл в Каракас после обращения президента Венесуэлы Мадуро к России, Китаю и Ирану с просьбой о военной поддержке.
- Авиакомпания Aviacon Zitotrans, оператор самолета, находится под санкциями США, Канады и Украины из-за связей с российскими военными структурами.
В столицу Венесуэлы Каракас прилетел российский военно-транспортный самолет Ил-76, занесенный в санкционные списки. Это произошло после обращения президента Венесуэлы Николаса Мадуро к России с просьбой о военной помощи.
Этот рейс рассматривают как попытку Москвы расширить свое военное присутствие в Латинской Америке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense News.
Что известно о рейсе Ил-76 в Венесуэлу?
Прилет Ил-76 с регистрацией RA-78765 произошел после обращения президента Венесуэлы Николаса Мадуро к России, Китаю и Ирану с просьбой о военной поддержке – ответ Каракаса на усиленную активность США в Карибском регионе.
Оператором этого самолета является авиакомпания Aviacon Zitotrans, во флоте которой насчитывается шесть транспортников. Компания находится под санкциями США, Канады и Украины из-за связей с российскими военными структурами. Она неоднократно поставляла военное оборудование в регионы, где действовали российские наемники, в частности из группировки
На фоне обострения обстановки в Карибском море Венесуэла просила у Москвы оборонительные радары, модернизировать самолеты и обеспечить страну ракетными системами. Также в обращении упоминалась идея модернизации Су-30МК2 и трехлетнюю программу финансирования через корпорацию "Ростех".
Кроме того, Каракас ищет технические решения и у других партнеров: у Китая – современные радарные системы, у Ирана – ударные беспилотники с дальностью до 1000 километров и комплексы для глушения GPS-сигналов.
О чем Венесуэла просила Россию?
Президент Венесуэлы написал письмо для Владимира Путина. В нем он попросил о помощи от России в ремонте радаров и военных самолетов, а также отметил о возможной поставке ракет.
Он также обращался к Китаю и Ирану за военной помощью и оборудованием для укрепления обороны страны.
В частности, в письме к иранской стороне говорится о том, что Венесуэле нужно "пассивное оборудование обнаружения", "GPS-скремблеры", а также "почти наверняка беспилотников с дальностью действия 1 тысячи километров".