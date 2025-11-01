В Венесуэлу прилетел российский Ил-76, который ранее работал на "Вагнер"

В столицу Венесуэлы Каракас прилетел российский военно-транспортный самолет Ил-76, занесенный в санкционные списки. Это произошло после обращения президента Венесуэлы Николаса Мадуро к России с просьбой о военной помощи.

Этот рейс рассматривают как попытку Москвы расширить свое военное присутствие в Латинской Америке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense News.

Что известно о рейсе Ил-76 в Венесуэлу?

Прилет Ил-76 с регистрацией RA-78765 произошел после обращения президента Венесуэлы Николаса Мадуро к России, Китаю и Ирану с просьбой о военной поддержке – ответ Каракаса на усиленную активность США в Карибском регионе.

Оператором этого самолета является авиакомпания Aviacon Zitotrans, во флоте которой насчитывается шесть транспортников. Компания находится под санкциями США, Канады и Украины из-за связей с российскими военными структурами. Она неоднократно поставляла военное оборудование в регионы, где действовали российские наемники, в частности из группировки

На фоне обострения обстановки в Карибском море Венесуэла просила у Москвы оборонительные радары, модернизировать самолеты и обеспечить страну ракетными системами. Также в обращении упоминалась идея модернизации Су-30МК2 и трехлетнюю программу финансирования через корпорацию "Ростех".

Кроме того, Каракас ищет технические решения и у других партнеров: у Китая – современные радарные системы, у Ирана – ударные беспилотники с дальностью до 1000 километров и комплексы для глушения GPS-сигналов.

О чем Венесуэла просила Россию?