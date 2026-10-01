Россия объявила о высылке венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта

Министерство иностранных дел России приняло решение выслать из страны группу сотрудников дипломатических представительств Венгрии. Дипломаты посольства в Москве и консульств в Санкт-Петербурге и Казани должны покинуть территорию России в течение двух недель.

В Будапеште отреагировали на это решение. Свой ответ на заявление Москвы дипломатическое ведомство опубликовало в соцсетях.

Что известно о скандале?

В четверг, 1 октября, в МИД России вызвали временного поверенного в делах Венгрии. Ему выразили протест в связи с требованием венгерских властей об отъезде ряда российских дипломатических сотрудников.

В ответ на действия Будапешта российская сторона объявила персонами нон грата группу венгерских дипломатов. Ограничения касаются сотрудников посольства Венгрии в Москве, а также консульств в Санкт-Петербурге и Казани.

В Министерстве иностранных дел Венгрии сообщили, что "приняли к сведению" решение России выслать сотрудников дипломатических представительств в ответ на аналогичный шаг венгерской стороны. В то же время в Будапеште подчеркнули, что сохранят свое дипломатическое присутствие на территории страны-агрессора.

Мы не заинтересованы в эскалации дипломатической напряженности, но остаемся при своем решении, принятом из соображений национальной безопасности,

– заявили в МИД страны.

Они добавили, что дипломатические представительства в России продолжают полноценно работать.

Напомним, что в 2022 году венгерские журналисты-расследователи Direkt36 и RTL выяснили, что после начала полномасштабного вторжения количество российских дипломатов в Венгрии выросло почти на треть. В то же время большинство стран Евросоюза массово высылали российских дипломатов.

Отметим, что крупнейший банк Венгрии рассматривает возможность выхода из России. Согласно документам, среди его клиентов были компании, контролируемые "Газпромом", а также предприятия, предоставляющие услуги организациям, связанным с российской внешней разведкой. OTP Bank Nyrt – один из немногих европейских банков, которые продолжили работу в России после начала полномасштабного вторжения.