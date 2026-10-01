В Будапешті відреагували на це рішення. Свою відповідь на заяву Москви дипломатичне відомство опублікувало у соцмережах.

Що відомо про скандал?

У четвер, 1 жовтня, до МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини. Йому висловили протест через вимогу угорської влади щодо виїзду низки російських дипломатичних співробітників.

У відповідь на дії Будапешта російська сторона оголосила персонами нон ґрата групу угорських дипломатів. Обмеження стосуються працівників посольства Угорщини в Москві, а також консульств у Санкт-Петербурзі та Казані.

В Міністерстві закордонних справ Угорщини повідомили, що "взяли до відома" рішення Росії вислати співробітників дипломатичних представництв у відповідь на аналогічний крок угорської сторони. Водночас у Будапешті підкреслили, що збережуть свою дипломатичну присутність на території країни-агресорки.

Ми не зацікавлені в ескалації дипломатичної напруженості, але залишаємося при своєму рішенні, ухваленому з міркувань національної безпеки,

– заявили у МЗС країни.

Вони додали що дипломатичні представництва в Росії продовжують повноцінно працювати.

Нагадаємо, що у 2022 році угорські журналісти-розслідувачі Direkt36 та RTL з'ясували, що після початку повномасштабного вторгнення кількість російських дипломатів в Угорщині зросла майже на третину. Водночас більшість країн Євросоюзу масово висилала російських диппрацівників.

Зазначимо, що найбільший банк Угорщини розглядає можливість виходу з Росії. Згідно з документами, серед його клієнтів були компанії, які контролюються "Газпромом", а також підприємства, що надають послуги організаціям, пов’язаним із російською зовнішньою розвідкою. OTP Bank Nyrt – один із небагатьох європейських банків, які продовжили працювати в Росії після початку повномасштабного вторгнення.