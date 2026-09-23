Рубио провел закрытые переговоры с Лавровым в Нью-Йорке

Государственный секретарь США Марко Рубио в среду, 23 сентября, встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Там как раз проходит Генеральная Ассамблея ООН.

О встрече сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Что известно о встрече Рубио и Лаврова

Захарова опубликовала фото со встречи Рубио и Лаврова, отметив, что беседа проходит в закрытом формате.

Пока что о деталях переговоров ничего не известно.

В то же время Марко Рубио прокомментировал ситуацию между Россией и Украиной.

Обе стороны выразили заинтересованность в определенном ограниченном прекращении огня, касающемся зерна и энергетики. Очевидно, это также будет непросто… Но это то, к чему обе стороны проявили интерес. Президент Зеленский сделал это публично,

– заявил он журналистам.

Рубио также добавил, что это не решает вопрос войны, но, по его мнению, может в определенной степени ослабить глобальное давление, которое ощущается в связи с этим.

Кроме того, США пригласили диктатора Путина на саммит G20 в Майами в декабре.

Напомним, что накануне, 22 сентября, Зеленский и Трамп обсудили энергетическое перемирие. Президент Украины сообщил, что США передадут украинское предложение по этому вопросу России.

Киев согласен на любой формат прекращения ударов по энергетической инфраструктуре при условии, что Россия не будет атаковать энергообъекты Украины.