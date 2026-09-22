Об этом президент Украины рассказал во время пресс-конференции.

О чем говорили Зеленский и Трамп

По словам украинского президента, в ходе беседы были затронуты различные темы.

"Мы говорили о том, как закончить войну – это прежде всего. Мы готовы, я не знаю, готова ли Россия, не уверен, но мы говорили об энергетическом перемирии", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что США передадут украинское предложение по этому вопросу России.

Украина готова к любому формату прекращения ударов по энергетической инфраструктуре при условии, что Россия не будет атаковать наши энергообъекты.

Если они не хотят, чтобы мы нападали на все их нефтеперерабатывающие мощности, то пусть они не трогают нашу энергосистему, водоснабжение, энергоснабжение. Вы не нападаете на наше, мы тогда не бьем по вашему,

– подчеркнул Зеленский.

Он выразил благодарность американской стороне.

"Пусть Бог поможет американцам найти какой-то способ решить эту проблему и добиться того, чтобы они (россияне – 24 Канал) сели за стол любых переговоров", – также отметил президент.

К слову, Зеленский в ходе переговоров с Трампом обсудил и вопрос о предоставлении Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.