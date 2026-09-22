24 Канал подвел основные итоги встречи президентов.

22:15, 22 сентября Украинский лидер прокомментировал свою готовность к возможной трехсторонней встрече с Трампом и Путиным. Я готов к трехсторонней встрече. Это означает, что я согласен положить конец войне, и я хочу положить конец войне,

– заверил Зеленский. В то же время президент отметил, что пока не видит аналогичной готовности со стороны России. 22:07, 22 сентября Зеленский заявляет, что у США есть инструмент для усиления давления на Россию – законопроект о санкциях Линдси Грэма. По его словам, этот документ дает президенту США возможность вводить очень жесткие санкции. Президент Украины выразил надежду, что его применят, если Путин не пойдет на шаги по деэскалации. 22:04, 22 сентября Зеленский заявил, что американская сторона не требовала от Украины прекращения огня в одностороннем порядке. Первым этапом на пути к деэскалации, по его словам, может стать энергетическое перемирие. 22:01, 22 сентября По словам Зеленского, Трамп хочет положить конец войне в Украине и "будет делать все, что в его силах". В частности, американский лидер может попытаться организовать трехстороннюю встречу для обсуждения деликатных вопросов. Украинский лидер подтвердил, что готов к ней. 21:58, 22 сентября Президент Зеленский в ходе переговоров с Трампом обсудил вопрос о предоставлении Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Что касается передачи ракет-перехватчиков, то Зеленский заявил, что не услышал "нет", однако конкретного ответа не последовало. 21:57, 22 сентября Зеленский заявил, что с Трампом обсуждали также подготовку к зиме. США подумают, как помочь Украине пережить предстоящую "непростую" зиму. Киев направил запрос американской стороне, в котором указал, какое количество противоракетных средств ему требуется. Помощь ожидают и от других стран. 21:54, 22 сентября Зеленский подвел итоги встречи с Дональдом Трампом и его командой. По словам президента, они обсудили некоторые темы, в частности пути прекращения войны в Украине и энергетическое перемирие. Он заверил, что Украина готова к энергетическому перемирию и может прекратить удары по российским НПЗ в ответ на прекращение атак России на всю энергетическую инфраструктуру.