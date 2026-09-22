24 Канал зібрав головні підсумки зустрічі президентів.

22:15, 22 вересня Український лідер прокоментував готовність до ймовірної тристороньої зустрічі з Трампом і Путіним. Я готовий до тристоронньої зустрічі. Це означає, що я погоджуюсь завершити війну, і я хочу завершити війну,

– запевнив Зеленський. Водночас президент зазначив, що наразі не бачить аналогічної готовності з боку Росії. 22:07, 22 вересня Зеленський каже, що у США є інструмент для посилення тиску на Росію – санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. За його словами, документ дає президенту США можливість запроваджувати дуже сильні санкції. Президент України висловив сподівання, що його застосують, якщо Путін не піде на кроки для деескалації. 22:04, 22 вересня Зеленський заявив, що американська сторона не вимагала від України припинення вогню в односторонньому порядку. Першим етапом до деескалації, за його словами, може стати енергетичне перемир'я. 22:01, 22 вересня За словами Зеленського, Трамп хоче завершити війну в України і "робитиме все, що зможе". Зокрема, американський лідер може спробувати організувати тристоронню нараду для обговорення чутливих питань. Український лідер підтвердив, що готовий до неї. 21:58, 22 вересня Президент Зеленський під час переговорів з Трампом обговорив питання надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Щодо передачі ракет-перехоплювачів, то Зеленський заявив, що не почув "ні", однак конкретної відповіді не було. 21:57, 22 вересня Зеленський заявив, що з Трампом обговорювали також підготовку до зими. США подумають, як допомогти Україні пережити прийдешню "непросту" зиму. Київ зробив запит до американської сторони, в якому вказав, скільки потребує протиракетних засобів. Допомогу очікують й від інших країн. 21:54, 22 вересня Зеленський підбив підсумки зустрічі з Дональдом Трампом та його командою. За словами президента, вони розгялнули деякі теми, зокрема шляхи припинення війни в Україні та енергетичне перемир'я. Він запевнив, що Україна готова до енергетичного перемир'я і може припинити удари по російських НПЗ, у відповідь на припинення атак Росії на всю енергетичну інфраструктуру.