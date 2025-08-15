Американский президент 15 августа встретится с российским диктатором на военной базе на Аляске. Трамп заявил, что не исключает возможности в дальнейшем провести трехстороннюю встречу с участием украинского лидера Зеленского.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала высказал мнение, что Путин будет затягивать время и предлагать вещи, которые якобы будут связаны с возможностью завершения войны, но при этом прямых обязательств он не будет давать, будет всячески избегать всеобщего перемирия.

Встреча на Аляске: что может озвучить Путин?

Глава Кремля, по мнению политолога, будет продвигать одну ключевую идею. По его словам, Путин будет говорить, что он якобы не против общего прекращения огня и только после него можно будет обсуждать вопросы, связанные с обменом территорий. Однако при этом он будет подчеркивать, что это требует серьезной подготовки, которая займет определенное время: несколько недель, месяц.

Пока будет готовиться общее перемирие российский диктатор, по словам политолога, может предложить ввести частичное, например, в воздухе и на море. Рейтерович также не исключает, что он будет озвучивать Трампу несколько российских нарративов. Например, о том, что он хоть завтра согласился бы на прекращение огня, но есть Украина, где типа Зеленский не контролирует националистические батальоны.

Россияне любят использовать такую риторику. Тем более, что у них сейчас очень подгорает, потому что в район (возле Доброполья – 24 Канал), о котором они рассказывали, что якобы совершили там прорыв, несколько дней назад зашел "Азов" и начало много появляться видео с российскими пленными и погибшими, которыми там все усеяно,

– озвучил политолог.

Рейтерович считает, что Путин начнет рассказывать и о том, что Зеленский якобы нелегитимный, что в Украине надо провести выборы. Будет говорить, что ранее Мединский предлагал украинской делегации на отдельных участках фронта создать группы, которые будут заниматься этим процессом.

Политолог убежден, что Трамп может в ответ озвучить Путину только одно выражение, которое разобьет всю его пирамиду нарративов, а именно: "Если ты можешь дать приказ и Зеленский может дать приказ, чтобы было перемирие в воздухе и на море, то то же касается и перемирия на земле". Рейтерович отметил, что на суше внедрить это будет сложнее, но принцип одинаковый.

Все зависит от того, насколько Трамп готов будет слушать все то, что Путин будет пытаться ему влить в ухо,

– подытожил политолог.

Напомним, что накануне встречи с Путиным лидер США провел разговор с лидерами Европы и согласовал с ними "красные линии". Предполагается, что он не будет поднимать вопрос обмена территориями, а будет говорить с Путиным только о прекращении обстрелов.