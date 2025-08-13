Переговоры будут касаться только прекращения огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Одним из приоритетов Трампа во время встречи с Путиным будет прекращение огня в Украине, – Мерц

Какие "красные линии" Трамп согласовал с партнерами?

Трамп провел разговор с Зеленским и европейскими лидерами накануне своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Так, президент США согласился, что 15 августа он с Путиным не будет обсуждать обмен территориями. Речь будет идти только о прекращении огня.

Напомним, Дональд Трамп предупредил о "очень серьезных последствиях" для Путина, если тот не согласится остановить войну. У лидера Соединенных Штатов уточнили, какие это могут быть последствия, в частности санкции, однако подробностями он не поделился.

К слову, Дональд Трамп планирует провести трехсторонние переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после первой встречи на Аляске. Она состоится в случае какого-то прогресса в его разговоре с Путиным.