Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Фридриха Мерца.
Смотрите также Зеленский и Мерц провели пресс-конференцию после онлайн-встречи с Трампом и лидерами ЕС
Что Трамп будет обсуждать с Путиным во время встречи?
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что во время разговора Трампа с Зеленским и европейскими лидерами обсуждался вопрос прекращения огня.
Президент Трамп хочет это поставить приоритетом в пятницу во время встречи с Путиным. Я надеюсь, что дойдет до определенного согласования, потому что за предыдущие три года все разговоры с ним приводили к усилению военного ответа,
– заявил Мерц.
Он добавил, что Трамп пообещал после переговоров с Путиным сообщить об их результатах президенту Зеленскому и европейским лидерам.
"После встречи с Путиным он (Трамп – 24 Канал) поговорит с Владимиром Зеленским и проинформирует глав европейских государств. Мы надеемся на определенное движение, на то, что будет мир в Украине", – резюмировал канцлер.