Что Трамп будет обсуждать с Путиным во время встречи?

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что во время разговора Трампа с Зеленским и европейскими лидерами обсуждался вопрос прекращения огня.

Президент Трамп хочет это поставить приоритетом в пятницу во время встречи с Путиным. Я надеюсь, что дойдет до определенного согласования, потому что за предыдущие три года все разговоры с ним приводили к усилению военного ответа,

– заявил Мерц.

Он добавил, что Трамп пообещал после переговоров с Путиным сообщить об их результатах президенту Зеленскому и европейским лидерам.

"После встречи с Путиным он (Трамп – 24 Канал) поговорит с Владимиром Зеленским и проинформирует глав европейских государств. Мы надеемся на определенное движение, на то, что будет мир в Украине", – резюмировал канцлер.