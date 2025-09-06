Президент США Дональд Трамп заявил, что саммит G20 2026 года состоится в Майами. Он также рассмотрит приглашение на него России.

Саммит G20 2025 состоится в Йоханнесбурге в ноябре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию прямого эфира Белого дома и Washington Post.

Где пройдет саммит G20 2026 года?

Саммит G20 впервые за 20 лет состоится в США в 2026 году. Трамп заявил, что местом его проведения станет Майами в штате Флорида. Президент США отметил, что рассматривает приглашение России на саммит.

Как сообщает Washington Post, Трамп планирует провести саммит на своем гольф-курорте Дорал.

Я думаю, что все хотят, чтобы это было именно там, потому что это рядом с аэропортом. Это лучшее место. Это прекрасно,

– сказал Трамп.

Курорт, расположен в нескольких милях от международного аэропорта Майами, имеет четырехзвездочный отель, поля для гольфа, спа-центр, рестораны и помещения для проведения мероприятий.

Это предложение критикуют из-за того, что Трамп фактически может неплохо заработать на этом.

В 2019 году Трамп уже хотел провести саммит G7 на курорте Дорал. Тогда он подвергся широкой критике.

США не будут участвовать в саммите G20 2025