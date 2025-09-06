Трамп заявил, что саммит G20 2026 пройдет в США: пригласят ли на него Россию
- Трамп объявил, что саммит G20 2026 состоится в Майами, США.
- Президент США рассмотрит возможность приглашения России на саммит.
Президент США Дональд Трамп заявил, что саммит G20 2026 года состоится в Майами. Он также рассмотрит приглашение на него России.
Саммит G20 2025 состоится в Йоханнесбурге в ноябре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию прямого эфира Белого дома и Washington Post.
Где пройдет саммит G20 2026 года?
Саммит G20 впервые за 20 лет состоится в США в 2026 году. Трамп заявил, что местом его проведения станет Майами в штате Флорида. Президент США отметил, что рассматривает приглашение России на саммит.
Как сообщает Washington Post, Трамп планирует провести саммит на своем гольф-курорте Дорал.
Я думаю, что все хотят, чтобы это было именно там, потому что это рядом с аэропортом. Это лучшее место. Это прекрасно,
– сказал Трамп.
Курорт, расположен в нескольких милях от международного аэропорта Майами, имеет четырехзвездочный отель, поля для гольфа, спа-центр, рестораны и помещения для проведения мероприятий.
Это предложение критикуют из-за того, что Трамп фактически может неплохо заработать на этом.
В 2019 году Трамп уже хотел провести саммит G7 на курорте Дорал. Тогда он подвергся широкой критике.
США не будут участвовать в саммите G20 2025
Трамп заявил, что США не будут участвовать в саммите G20 в ЮАР из-за "геноцида белых фермеров".
Отношения между США и Южной Африкой обострились после того, как Трамп обвинил власти страны в "незаконном захвате земли белого меньшинства". Впрочем, власти ЮАР не конфисковали ни одной частной земли после окончания апартеида в 1994 году.
В ноябре 2025 года Южная Африка принимает саммит лидеров G20, на котором она должна передать председательство США. Но в этом году американские чиновники избегают участия в мероприятиях.
"Южная Африка делает очень плохие вещи, – экспроприирует частную собственность, использует G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивого развития". Другими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion – разнообразие, равенство и инклюзивность, – 24 Канал) и борьба с изменением климата", – сообщил Рубио.