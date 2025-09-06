Трамп заявив, що саміт G20 2026 пройде у США: чи запросять на нього Росію
- Трамп оголосив, що саміт G20 2026 відбудеться в Маямі, США.
- Президент США розгляне можливість запрошення Росії на саміт.
Президент США Дональд Трамп заявив, що саміт G20 2026 відбудеться у Маямі. Він також розгляне запрошення на нього Росії.
Саміт G20 2025 відбудеться у Йоганнесбурзі у листопаді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію прямого ефіру Білого дому й Washington Post.
Де пройде саміт G20 2026?
Саміт G20 вперше за 20 років відбудеться у США у 2026 році. Трамп заявив, що місцем його проведення стане Маямі у штаті Флорида. Президент США зазначив, що розглядає запрошення Росії на саміт.
Як повідомляє Washington Post, Трамп планує провести саміт на своєму гольф-курорті Дорал.
Я думаю, що всі хочуть, щоб це було саме там, бо це поруч з аеропортом. Це найкраще місце. Це чудово,
– сказав Трамп.
Курорт, розташований за кілька миль від міжнародного аеропорту Маямі, має чотиризірковий готель, поля для гольфу, спа-центр, ресторани та приміщення для проведення заходів.
Цю пропозицію критикують через те, що Трамп фактично може непогано заробити на цьому.
У 2019 році Трамп вже хотів провести саміт G7 на курорті Дорал. Тоді він зазнав широкої критики.
США не братимуть участь у саміті G20 2025
Трамп заявив, що США не братимуть участі у саміті G20 у ПАР через "геноцид білих фермерів".
Відносини між США та Південною Африкою загострилися після того, як Трамп звинуватив владу країни в "незаконному захопленні землі білої меншини". Втім, влада ПАР не конфіскувала жодної приватної землі після закінчення апартеїду в 1994 році.
У листопаді 2025 року Південна Африка приймає саміт лідерів G20, на якому вона має передати головування США. Але цього року американські високопосадовці уникають участі у заходах.
"Південна Африка робить дуже погані речі, – експропріює приватну власність, використовує G20 для просування "солідарності, рівності та сталого розвитку". Іншими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion – різноманітність, рівність та інклюзивність, – 24 Канал) та боротьба зі зміною клімату", – повідомив Рубіо.