Саміт G20 2025 відбудеться у Йоганнесбурзі у листопаді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію прямого ефіру Білого дому й Washington Post.

Де пройде саміт G20 2026?

Саміт G20 вперше за 20 років відбудеться у США у 2026 році. Трамп заявив, що місцем його проведення стане Маямі у штаті Флорида. Президент США зазначив, що розглядає запрошення Росії на саміт.

Як повідомляє Washington Post, Трамп планує провести саміт на своєму гольф-курорті Дорал.

Я думаю, що всі хочуть, щоб це було саме там, бо це поруч з аеропортом. Це найкраще місце. Це чудово,

– сказав Трамп.

Курорт, розташований за кілька миль від міжнародного аеропорту Маямі, має чотиризірковий готель, поля для гольфу, спа-центр, ресторани та приміщення для проведення заходів.

Цю пропозицію критикують через те, що Трамп фактично може непогано заробити на цьому.

У 2019 році Трамп вже хотів провести саміт G7 на курорті Дорал. Тоді він зазнав широкої критики.

США не братимуть участь у саміті G20 2025