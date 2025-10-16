Изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины становится все более заметным. Это вселяет украинской стороне надежду на более жесткий подход американского лидера к России, который заставит ее к переговорам.

Одной из причин того, что Трамп стал более благосклонным к Украине, является его совместный саммит с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Почему Трамп изменил свою позицию по Украине?

В издании отмечают, что Трамп приветливо встретил Путина на Аляске, расстелив перед ним красную дорожку, несмотря на то, что российская армия ежедневно осуществляет военные преступления в Украине по его приказу. На территории США Путина встретили как друга, а не как лидера государства-изгоя, вторгшегося в суверенную европейскую страну, и все это без предварительного согласия на какие-либо серьезные уступки или перемирие.

Российский диктатор покинул Анкоридж, не согласившись на перемирие, хотя Трамп во время совместной пресс-конференции заявил, что Путин якобы стремится спасти тысячи жизней.

Республиканский инсайдер по вопросам внешней политики рассказал, что после встречи на Аляске глава Кремля не проявлял никакой заботы о человеческой жизни, а длительные удары по гражданским объектам в Украине в значительной степени повлияли на изменение позиции Трампа.

Собеседник издания считает, что американскому лидеру нужно было время, чтобы понять, кем на самом деле является Путин. Кроме этого, по его словам, Трампа разозлило освещение саммита в СМИ, которые называли его "триумфом Путина".

Одновременно с этим европейские лидеры, которые нравятся главе Белого дома, пытались уладить напряжение в его отношениях с Владимиром Зеленским после острого спора перед камерами в Овальном кабинете.

Инсайдер из Республиканской партии называет ключевыми фигурами в этом процессе премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, а также советника Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла.

Он также сказал, что козырем стало то, что король Великобритании Чарльз назвал Украину великой страной и это действительно изменило его мнение. Однако инсайдер также отдает должное Зеленскому за то, что он усердно работал над своими отношениями с Трампом и был осторожен в дальнейших высказываниях.

Вы должны понимать, что с начала войны Зеленский и Ермак привыкли, что к ним относятся как к рок-звездам, как к мировым знаменитостям, а потом появляется Трамп и говорит: "Здесь место только для одной дивы – меня". Вот почему у нас произошел взрыв в Овальном кабинете,

– убежден он.

Доказательством этому служат все более дружеские встречи с Трампом, самая сердечная из которых состоялась в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в прошлом месяце, когда Трамп похвалил украинского лидера как "храброго человека".

Среди других факторов, которые изменили мнение Трампа относительно Украины, источник издания назвал прием Китаем Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в прошлом месяце, ведь тогда Трамп заявил, что они "готовят заговор" против США.

Отношение Трампа к войне в Украине: коротко о главном